Az amerikai külügyminisztérium közölte, jelentést kell tenniük a nagykövetségeknek a tömeges migráció hatásairól

A tömeges migráció létfontosságú fenyegetést jelent a nyugati civilizáció számára, és aláássa az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségeseinek stabilitását - közölte az Egyesült Államok Külügyminisztériuma. Egyúttal a tárca arra szólította fel az ország nagykövetségeit, hogy készítsenek jelentést a tömeges migráció emberi jogi következményeiről és a közbiztonságra gyakorolt hatásairól

Pénteken az amerikai külügyminisztérium utasította az ország nagykövetségeit, hogy készítsenek jelentést a tömeges migráció emberi jogi következményeiről és a közbiztonságra gyakorolt hatásairól – olvasható a minisztérium X-bejegyzésében.

Mass migration poses an existential threat to Western civilization and undermines the stability of key American allies. Today the State Department instructed U.S. embassies to report on the human rights implications and public safety impacts of mass migration. — Department of State (@StateDept) November 21, 2025

Szeptember végén New Yorkban, az ENSZ 80. ünnepi közgyűlésén szólalt fel Donald Trump, aki az illegális és tömeges migráció elleni fellépésről is beszélt akkor. Úgy fogalmazott: az ellenőrizetlen migráció okozta válság a mai idők első számú politikai ügye.

Az amerikai elnök a tömeges és illegális bevándorlással kapcsolatban a nyitott határok politikájának bukásáról beszélt. „Amikor a börtöneitek tele vannak úgynevezett menedékkérőkkel… itt az ideje véget vetni a nyitott határok kudarcot vallott kísérletének” – mondta Trump, majd hozzáfűzte: „Ezt be kell fejezniük, most. Én nagyon jó vagyok ebben. Az önök országai emiatt pokolra jutnak.”

Beszédében az amerikai elnök külön említette az európai migrációs helyzetet, szerinte ugyanis „az illegális idegenek olyan mértékben szállják meg Európát, amelyet korábban még senki sem látott.”

„Az illegális idegenek özönlenek be Európába”

– hangsúlyozta Trump.

Donald Trump menedékjogot adhat a migrációt ellenző európaiaknak

hirado.hu is beszámolt arról, hogy Donald Trump egy olyan bevándorláspolitikai reformot fontolgat, amelynek részeként politikai menedékjogot kínálhatna azoknak az európaiaknak, akiket online támadások érnek a migrációellenes vagy a bevándorlással szemben kritikus nézeteik miatt. A tervezet az angolul beszélőket, valamint a fehér dél-afrikaiakat is előnyben részesítené.

A The Telegraph a javaslatok alapján arról írt, hogy csak azok a menekültek lennének befogadhatók, akik könnyen asszimilálhatók, és összhangban vannak az elnök politikai céljaival. A cikk emlékeztetett arra is, hogy az amerikai elnök jelentős szigorítást vezetett be a bevándorlás terén: hivatalba lépése napján ugyanis felfüggesztette a menekültek befogadását, és bejelentette, hogy az éves menekültkvótát 125 ezer főről 7500-ra csökkenti.

