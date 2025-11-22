Az amerikai külügyminisztérium közölte, jelentést kell tenniük a nagykövetségeknek a tömeges migráció hatásairól

Pénteken az amerikai külügyminisztérium utasította az ország nagykövetségeit, hogy készítsenek jelentést a tömeges migráció emberi jogi következményeiről és a közbiztonságra gyakorolt hatásairól – olvasható a minisztérium X-bejegyzésében.
Szeptember végén New Yorkban, az ENSZ 80. ünnepi közgyűlésén szólalt fel Donald Trump, aki az illegális és tömeges migráció elleni fellépésről is beszélt akkor. Úgy fogalmazott: az ellenőrizetlen migráció okozta válság a mai idők első számú politikai ügye.
Az amerikai elnök a tömeges és illegális bevándorlással kapcsolatban a nyitott határok politikájának bukásáról beszélt. „Amikor a börtöneitek tele vannak úgynevezett menedékkérőkkel… itt az ideje véget vetni a nyitott határok kudarcot vallott kísérletének” – mondta Trump, majd hozzáfűzte: „Ezt be kell fejezniük, most. Én nagyon jó vagyok ebben. Az önök országai emiatt pokolra jutnak.”
Beszédében az amerikai elnök külön említette az európai migrációs helyzetet, szerinte ugyanis „az illegális idegenek olyan mértékben szállják meg Európát, amelyet korábban még senki sem látott.”
„Az illegális idegenek özönlenek be Európába”
– hangsúlyozta Trump.
A The Telegraph a javaslatok alapján arról írt, hogy csak azok a menekültek lennének befogadhatók, akik könnyen asszimilálhatók, és összhangban vannak az elnök politikai céljaival. A cikk emlékeztetett arra is, hogy az amerikai elnök jelentős szigorítást vezetett be a bevándorlás terén: hivatalba lépése napján ugyanis felfüggesztette a menekültek befogadását, és bejelentette, hogy az éves menekültkvótát 125 ezer főről 7500-ra csökkenti.
