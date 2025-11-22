A várakozásokkal ellentétben kiváló hangulatban telt Donald Trump és New York frissen megválasztott polgármesterének találkozója

Trump korábban kommunistának nevezte és bírálta New York frissen megválasztott polgármesterét, Zohran Mamdanit. Azzal fenyegette meg az ugandai születésű politikust, hogy letartóztatja és kitoloncolja az országból. Mamdani pedig egyenesen„fasisztának” bélyegezte Donald Trumpot és New York „Trump-mentesítéséről” beszélt.

A korábbi ellentétek ellenére azonban harmonikus hangulatú találkozó zajlott le az Egyesült Államok és New York vezetője között pénteken Washingtonban.

Az újságírók Mamdanit arról kérdezték, hogy fasisztának nevezte-e Trumpot.

„Egyszerűen igent mondhatsz” – biztatta vendégét viccelődve az elnök. Trump nemmel válaszolt, amikor arról kérdezték, hogy „dzsihadistának” tekinti-e Mamdanit.

„Találkoztam egy nagyon racionális emberrel”

– mondta Trump.

„Találkoztam egy olyan emberrel, aki igazán szeretné újra nagyszerűnek látni New Yorkot”

– tette hozzá a város vezetőjét fogadó elnök.

A különböző politikai nézeteket valló vezetők megbeszélése kifejezetten jó hangulatban telt.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Zohran Mamdani megválasztott New York-i polgármester a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartott találkozójukon 2025. november 21-én. (Fotó: MTI/EPA/Abacapress pool/Yuri Gripas)