A magyar-amerikai kapcsolatok erősítéséről egyeztetett Washingtonban az európai ügyekért felelős miniszter

A magyar–amerikai kapcsolatok erősítésének további lépéseiről is egyeztetett az Trump-adminisztráció képviselőivel pénteken Washingtonban Bóka János európai ügyekért felelős miniszter építve a közelmúltbeli magyar-amerikai csúcstalálkozó eredményeire.

Bóka János az MTI-nek elmondta: megbeszélései az aktív és élő kommunikáció fenntartásának jegyében zajlottak. Megállapította, hogy Magyarország európai uniós tagságából fakadóan vannak bizonyos, mozgásteret kijelölő kötöttségek a kétoldalú kapcsolatokban, többi között a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat, a versenyképességet és digitális szolgáltatásokat érintő területen. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ország kormánya hasonlóan látja az Európai Unió politikai orientációját.

„Az Egyesült Államok és mi is úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió sajnos már nem politikailag semleges testület, egy olyan politikai irányt vett fel, ami az Egyesült Államok és Magyarország szuverenista és békepárti álláspontjával sok tekintetben szembehelyezkedett”

– fogalmazott a miniszter.

Bóka János Washingtonban találkozott az amerikai külügyminisztérium európai és euroázsiai kapcsolatokért felelős államtitkárságának megbízott vezetőjével, valamint a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának Európáért és Oroszországért felelős igazgatójával.

A magyar kormánytag az amerikai törvényhozás tagjai közül a magyar-amerikai kapcsolatokról tartott megbeszélést Andy Harris republikánus képviselővel, a Kongresszus magyar baráti csoportjának társelnökével.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán New Yorkban többi között az antiszemitizmus elleni fellépés lehetőségeiről és eszközeiről tartott megbeszéléseket. Bóka János elmondta, hogy céljai között szerepelt az ENSZ-en belüli együttműködés lehetőségeinek feltérképezése.

Megállapította, hogy

mind az Egyesült Államok, mind Izrael ENSZ mellett működő képviselete, mind a New York-ban székhellyel rendelkező zsidó érdekképviseleti szervezetek partnerek abban, hogy a világban növekvő antiszemitizmus elleni nemzetközi hálózatot kiszélesítsék, aminek részletei is szerepeltek a megbeszélések napirendjén.

A miniszter hozzátette, hogy tapasztalatai alapján az ENSZ-hez tartozó szervezeteket illetően korlátozottak a lehetőségek az antiszemitizmus elleni fellépésre vonatkozó partnerségben, és úgy vélte, hogy ebben a tekintetben a világszervezet alapvető átalakításra szorul.

A magyar kormánytag New York-i hivatalos programjai között szerepelt a megbeszélés Izrael ENSZ-nagykövetével, valamint az Egyesült Államok ENSZ mellett működő képviseletének a világszervezet irányításáért és reformjáért felelős vezető diplomatájával. Bóka János csütörtökön Washingtonban a Georgetown Egyetemen tartott előadást.

Kiemelt kép: Bóka János (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)