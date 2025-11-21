Zelenszkij szerint Ukrajna elérkezett történelmének egyik legnehezebb pillanatához

Ukrajna jelenleg annak kockázatával szembesül, hogy vagy kulcsfontosságú partnerét, vagy a méltóságát veszíti el – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, az ukrán emberekhez intézett videóüzenetében az amerikai békejavaslattal kapcsolatosan.

Az államfő egyúttal leszögezte: azon fog dolgozni, hogy konstruktív párbeszédet alakítson ki a legfontosabb partnerrel, az Egyesült Államokkal. „Eljött az egyik legnehezebb pillanat történelmünk során.

Komoly nyomás nehezedik most Ukrajnára, és az ország nagyon nehéz választás elé kerülhet: vagy méltóságát veszíti el, vagy kulcsfontosságú partnerének elvesztését teszi kockára.

Vagy a bonyolult 28 pont, vagy rendkívül nehéz, az eddigi legnehezebb tél vár ránk” – mondta Zelenszkij, utalva a nemzetközi médiajelentések szerint 28 pontból álló amerikai béketervre. Biztosított afelől, hogy a hangzatos kijelentések helyett nyugodt együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal és minden partnerországgal.

„Érveket fogok felhozni, meggyőzni fogok, alternatívákat fogok javasolni, de biztosan nem adunk az ellenségnek okot arra, hogy azt mondja: Ukrajna nem akar békét, Ukrajna hiúsítja meg a folyamatot, és Ukrajna nem kész a diplomáciára. Ilyesmi nem fog megtörténni” – szögezte le az elnök.

Hangsúlyozta, hogy nagy próbatételek idején még inkább szükség van az ukránok egységére.

„Most minden ukránhoz szólok. Embereinkhez, polgárainkhoz, politikusainkhoz, mindenkihez. Össze kell szednünk magukat. Magunkhoz kell térnünk. Fel kell hagyni a veszekedéssel. Le kell állítani a politikai játszmákat. Az államnak működnie kell. Egy háborúban álló ország parlamentjének egységesen kell működnie. Egy háborúban álló ország kormányának hatékonyan kell működnie, és nekünk, mindannyiunknak nem szabad elfelejtenünk és összekevernünk, hogy ki az, aki ma Ukrajna ellensége” – mondta Zelenszkij.

Az elnök rámutatott, hogy Ukrajnától azt várják, hogy bízzon abban, aki már kétszer megtámadta, és várjon a válaszára.

„Valójában én már megadtam a választ. 2019. május 20-án, amikor Ukrajnának hűségesküt tettem, és ezt mondtam: én, Volodimir Zelenszkij, akit a nép szabad akaratából Ukrajna elnökévé választott, kötelezem magam arra, hogy minden cselekedetemmel védjem Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, képviseljem az állampolgárok jogait és szabadságát, tiszteletben tartsam az ukrán alkotmányt és törvényeket, teljesítsem kötelességeimet minden honfitársunk érdekében, és növeljem Ukrajna tekintélyét a világban” – emlékeztetett.

A háború első napjaira emlékezve kiemelte, hogy akkor sokan beszéltek megadásról. „Ez azonban nem történt meg akkor, és most sem fog” – szögezte le Zelenszkij.

„Biztosan tudom, hogy történelmünk egyik legnehezebb pillanatában nem vagyok egyedül. Tudom, hogy az ukránok hisznek saját államukban, hogy egyek vagyunk. A jövőbeli találkozók, viták, tárgyalások minden formátumában sokkal, sokkal könnyebb lesz számomra méltó békét elérni számunkra, száz százalékig tudva: mögöttem áll az ukrán nép” – jelentette ki az államfő.

Közölte, hogy a következő hét nagyon nehéz és eseménydús lesz.

„A békénk érdekében a diplomáciai téren fogunk dolgozni. Egységben kell dolgoznunk az országon belül a békénk érdekében. A méltóságunkért. A szabadságunkért. Hiszem, és tudom, hogy nem vagyok egyedül. Velem van a népünk, a társadalom, a katonáink, partnereink, szövetségeseink, minden honfitársunk. Méltóságteljesek. Szabadok. Egységesek” – zárta üzenetét Zelenszkij.

Beszűkült zelenszkij mozgástere?

A Bloomberg beszámolója szerint Zelenszkij azok után jelentette be, hogy Ukrajna kockáztatja kulcsfontosságú partnerének elvesztését, miután

az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja a támogatását, ha Kijev nem egyezik bele a békemegállapodásba, amely arra kényszerítené, hogy területeket engedjen át Oroszországnak, korlátozza hadseregének méretét, és megígérje, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz.

Kijev legnagyobb európai szövetségesei Zelenszkij mellé álltak, hogy fellépjenek a terv egyes elemei ellen.A Bloomberg forrásai szerint az Egyesült Államok fokozta a nyomást Zelenszkijre, hogy beleegyezzen a megállapodásba, azzal a fenyegetéssel, hogy leállítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat Ukrajnának, hacsak Kijev jövő csütörtökig nem fogadja el a béketervet.Donald Trump elnök pénteken a Fox News Rádiónak adott interjújában azt mondta, hogy

„Ukrajna területeket veszít, és az Egyesült Államok csak azt akarja, hogy megszűnjön a gyilkolás”.

Zelenszkij mozgástere beszűkült, országa energiainfrastruktúrája halálos orosz légicsapásokkal néz szembe a tél közeledtével, és bizonytalan a nyugati támogatás folytatása is.

Ugyanakkor az Egyesült Államok Moszkvával való megállapodásra irányuló törekvéseinek drámai felgyorsulása arra késztette Kijev európai szövetségeseit, hogy választ keressenek. Az Európai Unió küzd azért, hogy megegyezzen egy olyan mechanizmusban, amely mintegy 140 milliárd eurót (160 milliárd dollárt) szabadítana fel az ukrán háborús erőfeszítések fenntartására, miközben az Egyesült Államok csökkenti Kijevnek nyújtott támogatását

Putyin pénteken azzal vádolva Kijevet, hogy akadályozza a békét, és azt sugallta, hogy az Egyesült Államok, és nem Oroszország javasolta a legújabb megállapodást.

„Úgy vélem, hogy ez képezheti a végső békemegállapodás alapját is, de ezt a szöveget nem vitatták meg részletesen velünk” – tette hozzá.

A béketervezett szerint a Krím, Luhanszk és Donyeck ukrán régiókat oroszként ismernék el.

Ukrajnának 100 napon belül választásokat kellene tartania,

feladnia a NATO-tagság reményét, és csökkentenie kellene fegyveres erőinek méretét.

Az európai vezetők szombaton a dél-afrikai G20-konferencia alkalmából találkoznak, hogy felvázolják a következő lépéseket.

Egy tisztviselő szerint kétségek merültek fel az európai vezetők a béketerv legitimitását is megkérdőjelezik, azt állítják, hogy az egyenértékű Ukrajna kapitulációjával.

A legújabb javaslatot Trump megbízottja, Steve Witkoff és Putyin képviselője, Kirill Dmitriev dolgozta ki, az ügyhöz közel álló források szerint.

Kiemelt kép: A kétnapos hivatalos látogatáson Csehországban tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a cseh partnerével a prágai várban tartott megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. május 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)