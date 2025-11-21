Putyinnak tetszik az amerikai béketerv, ám az európai vezetők nem akarják, hogy Ukrajna kapituláljon

„Alapjául szolgálhat az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve, de ennek tartalmát Oroszországgal nem vitatták meg” – jelentette ki Vlagyimir Putyin államfő az orosz biztonsági tanács péntek esti tanácskozásán. Ursula von der Leyen viszont nem támogatja Ukrajna kapitulációját.

Vlagyimir Putyin elmondta, hogy az orosz és az amerikai fél már az alaszkai csúcstalálkozó előtt megvitatta Trumpnak az ukrajnai rendezésre vonatkozó békekezdeményezéseit, amelyeken Anchorage után javítottak. Mint mondta, a konkrét új szövegről Oroszországgal nem tárgyaltak, feltételezése szerint azért nem, mert az Egyesült Államoknak nem sikerült elérnie Ukrajna beleegyezését ehhez.

Beszámolója szerint az Egyesült Államok az ukrajnai rendezésről szóló előzetes megbeszélésen arra kérte Oroszországot, hogy legyen rugalmas, és Moszkva megerősítette, hogy hajlandó erre. Az orosz elnök hangoztatta:

az ukrán vezetés szövetségeseivel együtt valószínűleg abban az illúzióban ringatja magát, hogy stratégiai vereséget tud mérni Oroszországra.

Arra figyelmeztetett, hogy Kupjanszk város orosz elfoglalásának esete más frontszakaszokon is megismétlődhet, és az orosz hadsereg továbbra is azon lesz, hogy elérje céljait. Mindazonáltal ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország kész a békés rendezésre.

„Összességében ez (a háború alakulása) megfelel nekünk, mert a különleges hadművelet céljait fegyveres küzdelemben el tudjuk vele érni. De készek vagyunk béketárgyalásokra is, a problémák békés megoldására, azonban ehhez természetesen a javasolt terv minden részletének érdemi megvitatása szükséges. Erre készek vagyunk” – mondta Vlagyimir Putyin.

Kitért arra, hogy noha Kijev ennek az ellenkezőjét állította, Kupjanszk gyakorlatilag már november 4-ére orosz kézre került. Hangot adott azon feltételezésének, hogy az ukrán vezetésnek vagy nincs objektív információja a harctéri helyzetről, vagy képtelen objektív módon értékelni azt.

Semmit sem szabad eldönteni Ukrajnáról Ukrajna bevonása nélkül

– jelentette ki pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az ukrán államfő közölte, hogy tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét és António Costát, az Európai Tanács elnökét a négy éve tartó háború lezárását célzó javaslatról.

A bizottság elnöke rámutatott, hogy az európai vezetők szombaton találkoznak a G20-országcsoport dél-afrikai tanácskozása szünetében, majd Angolában, ahol rövidesen Európai Unió-Afrikai Unió csúcstalálkozót tartanak. Az ukrán elnök pénteken Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is tárgyalt.

„Megállapodtak, hogy szoros kapcsolatban maradnak, amíg mi mindnyájan a vérontás és a pusztítás befejezésén dolgozunk””

– közölte az Észak-atlanti Szövetség egyik illetékese az AFP francia hírügynökséggel, de további részleteket nem közölt.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatást tesz az orosz hadsereg Nyugati Csoportjának egyik parancsnoki állomásán egy meg nem nevezett helyszínen 2025. november 20-án. (Fotó: MTI/EPA/Orosz elnöki sajtószolgálat)