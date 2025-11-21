Nem végleges a háború lezárását célzó amerikai béketerv, a német külügyminiszter szerint

Az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai béketervezet nem számít véglegesnek – szögezte le pénteken Brüsszelben a német külügyminiszter, kifejtve, hogy „a tervezet leginkább az Ukrajna és Oroszország között sürgősen megvitatandó kérdések listája”.

„A német álláspont megegyezik az európai állásponttal, vagyis Ukrajna mögött állunk; képessé akarjuk tenni Ukrajnát arra, hogy erős pozícióból fordulhasson ezen ügyek felé” – szögezte le Johann Wadephul a belga fővárosban, az Európai Unió külügyi szolgálata és az indiai–csendes-óceáni régió minisztereinek találkozója előtt.

Hozzátette: Kijevé a döntés, milyen kompromisszumba hajlandó belemenni, ahogy Oroszországnak is meg kell hoznia hasonló döntéseket.

„Nem vagyunk döntőbírók, de Ukrajna mellett vagyunk, mert a saját és egész Európa szabadságát védi”

– fogalmazott.

Az Egyesült Államok által a hét elején bemutatott, 28 pontos terv értelmében Kijevnek a többi között át kellene adnia az ország keleti részén lévő Donyeck és Luhanszk térségeit Oroszországnak, valamint azt is kimondja, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja.

