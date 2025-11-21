NATO-szintű biztonsági garanciát kínál Ukrajnának Trump béketerve

Donald Trump amerikai elnök ukrajnai békerendezésre vonatkozó javaslatának részeként egy második, különálló dokumentumot is átadtak Kijevnek — derül ki az Axios által megszerzett iratokból. Ez a biztonsági tervezet nem része az első, 28 pontos béketervnek, hanem attól független ajánlat, amely a NATO 5. cikkelyére emlékeztető garanciát vázol fel Ukrajna számára.
A dokumentum értelmében egy „jelentős, szándékos és tartós orosz támadást az egész transzatlanti közösség békéjét közvetlenül fenyegető cselekményként értékelnék”.
Ilyen esetben az Egyesült Államok elnöke — a NATO-val és az európai partnerekkel folytatott azonnali konzultációt követően — akár katonai erő bevetéséről is dönthetne.
A javaslat emellett közös értékelési mechanizmust írna elő Washington, a NATO és Ukrajna között. A tervezetet alá kell írnia Ukrajnának, az Egyesült Államoknak, az Európai Uniók, a NATO és Oroszországnak.
Bár a Fehér Ház tájékoztatta Moszkvát a dokumentum tartalmáról, egyelőre nem egyértelmű, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírása feltétele lesz-e a végleges megállapodásnak.
A biztonsági keretrendszer tíz évig lenne hatályos, és közös megegyezéssel megújítható. A tervezet létét és hitelességét amerikai kormányzati források megerősítették, ugyanakkor jelezték, hogy további egyeztetések várhatók az európai szövetségesekkel.
A Trump-adminisztráció a biztonsági garanciát jelentős nyereségnek tekinti Ukrajna számára, még akkor is, ha az első, 28 pontos béketerv súlyos területi engedményeket követel Kijevtől.
A javaslat szerint Ukrajnának a jelenleginél is nagyobb területekről kellene lemondania Oroszország javára, Moszkvát pedig a szankciók feloldásával és a háborús bűnök alóli amnesztiával visszavezetnék a nemzetközi közösségbe.
A külön biztonsági dokumentumot Trump megbízottja, Steve Witkoff ismertette az elmúlt napokban Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadójával, Rusztem Umerovval, majd azt írásban is átadták az ukrán elnöknek.
A fő békekoncepció — amelytől a biztonsági tervezet különválik — demilitarizált övezet létrehozását irányozza elő a keleti frontvonalon.
A terv szerint Oroszország átvenné az ellenőrzést a teljes Donbasz felett, míg Herszon és Zaporizzsja térségében a jelenlegi vonalak lényegében befagynának.
A dokumentum rögzíti, hogy NATO-csapatok nem állomásozhatnak Ukrajna területén, és az ukrán haderő létszámát 600 ezer főben maximálnák. Ez a jelenlegi, 800–850 ezres aktív állományhoz képest csökkenést jelentene, ám jóval meghaladná a háború előtti, körülbelül 250 ezres szintet.
A két dokumentum együtt olyan csomagot alkot, amely egyszerre ír elő jelentős ukrán engedményeket és korábban nem látott biztonsági garanciákat — ezzel döntően befolyásolva Ukrajna jövőbeni helyzetét a transzatlanti struktúrában.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)