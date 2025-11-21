Már a korrupcióellenes hivatal egyik vezetője is belebukott a botrányokba Ukrajnában

Andrij Szinyuk az ukrán sajtónak azt nyilatkozta, hogy azért döntött a lemondás mellett, hogy elkerülje az Energoatom-ügyre gyakorolt befolyásával kapcsolatos találgatásokat. A korrupcióellenes ügyészség (SAPO) később megerősítette a lemondását. Nyolc gyanúsítottat vádoltak meg az Energoatom-nyomozásban – amely
Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a legnagyobb korrupciós ügy. Timur Mindics, Zelenszkij közeli munkatársa és Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes ellen is vádat emeltek.
Herman Haluscsenko volt igazságügyi miniszter, Szvitlana Hrincsuk volt energiaügyi miniszter és Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkára is nyomozás alatt áll az ügyben. Hivatalosan még nem emeltek vádat ellenük.
Olekszandr Klimenko, Ukrajna fő korrupcióellenes ügyésze november 13-án kijelentette, hogy az SAPO vizsgálja azokat az állításokat, miszerint Andrij Szinyuk információkat szivárogtatott ki az Energoatom-nyomozás során. A nyilatkozatot azután adták ki, hogy hírek érkeztek arról, hogy Mindics értesült a lehetséges házkutatásokról, és előtte elhagyta az országot.
Klimenko az Ukrajinszka Pravdának elmondta, hogy belső vizsgálat van folyamatban az ügyben, és lehetséges, hogy büntetőeljárást indítanak.
November 10-én az Ukrajinszka Pravda olyan videófelvételt publikált, amelyen látható, hogy Szinyuk találkozik Olekszij Menivvel, egy ügyvéddel, aki ugyanebben az időszakban látogatta meg Mindics lakóházát.
A hírportál forrásai szerint
Szinyuk hozzáfért a Mindics-ügyhöz.
Szinyuk azonban tagadta, hogy bármilyen információt kiszivárogtatott volna a szóban forgó ügyben.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)