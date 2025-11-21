Már a korrupcióellenes hivatal egyik vezetője is belebukott a botrányokba Ukrajnában

Bejelentette lemondását pénteken Andrij Szinyuk, Ukrajna korrupcióellenes főügyészének helyettese az állami atomenergia-ipari vállalat, az Energoatom ellen indított nagyszabású korrupciós kiszivárogtatásokkal kapcsolatos belső vizsgálat miatt – számolt be a The Kyiv Independent.

Andrij Szinyuk az ukrán sajtónak azt nyilatkozta, hogy azért döntött a lemondás mellett, hogy elkerülje az Energoatom-ügyre gyakorolt ​​befolyásával kapcsolatos találgatásokat. A korrupcióellenes ügyészség (SAPO) később megerősítette a lemondását. Nyolc gyanúsítottat vádoltak meg az Energoatom-nyomozásban – amely

Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a legnagyobb korrupciós ügy. Timur Mindics, Zelenszkij közeli munkatársa és Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes ellen is vádat emeltek.

Herman Haluscsenko volt igazságügyi miniszter, Szvitlana Hrincsuk volt energiaügyi miniszter és Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkára is nyomozás alatt áll az ügyben. Hivatalosan még nem emeltek vádat ellenük.

Olekszandr Klimenko, Ukrajna fő korrupcióellenes ügyésze november 13-án kijelentette, hogy az SAPO vizsgálja azokat az állításokat, miszerint Andrij Szinyuk információkat szivárogtatott ki az Energoatom-nyomozás során. A nyilatkozatot azután adták ki, hogy hírek érkeztek arról, hogy Mindics értesült a lehetséges házkutatásokról, és előtte elhagyta az országot.

Klimenko az Ukrajinszka Pravdának elmondta, hogy belső vizsgálat van folyamatban az ügyben, és lehetséges, hogy büntetőeljárást indítanak.

November 10-én az Ukrajinszka Pravda olyan videófelvételt publikált, amelyen látható, hogy Szinyuk találkozik Olekszij Menivvel, egy ügyvéddel, aki ugyanebben az időszakban látogatta meg Mindics lakóházát.

A hírportál forrásai szerint

Szinyuk hozzáfért a Mindics-ügyhöz.

Szinyuk azonban tagadta, hogy bármilyen információt kiszivárogtatott volna a szóban forgó ügyben.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)