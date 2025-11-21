Légi bemutatón zuhant le egy indiai fejlesztésű vadászgép Dubajban, a pilóta életét vesztette

Lezuhant India egy hazai fejlesztésű, Tejas típusú vadászrepülőgépe a dubaji légi bemutatón, a pilóta életét vesztette – közölte pénteken az indiai légierő.

A baleset a Közel-Kelet legnagyobb repülési rendezvényének számító dubaji légi bemutató utolsó napján történt.

A gép alacsony magasságban repült, majd irányíthatatlanná vált, és a földnek csapódott.

A becsapódást követően lángok csaptak fel, a helyszínen készült felvételeken pedig sűrű füstoszlop emelkedett a levegőbe.

A dubaji médiahatóság megerősítette, hogy a pilóta nem élte túl a balesetet. A dubaji vezetés közzétett egy képet, amelyen tűzoltóegységek oltják a még izzó roncsot, és közölték: a mentési és biztosítási feladatokat a helyszínen irányítják.

#Tejas aircraft crashes in Dubai Air show and today was the last day of the event. Pilot not seen ejecting on video! Read lotsa smear campaign from day1 against our platform This is sad and need detailed investigation for sabotage Sad Sad day! pic.twitter.com/5EULkSVzRj — Soum_Speaks (@soum_speaks) November 21, 2025

Az indiai légierő bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a baleset okainak feltárására.

A Tejas India saját fejlesztésű könnyű harci gépe, amely a légierő modernizációját célzó program keretében készült, és a General Electric által gyártott hajtóművel működik. A mostani tragédia a típus második ismert balesete: egy másik gép 2024-ben, egy indiai hadgyakorlat során zuhant le.

Kiemelt kép forrása: X.com