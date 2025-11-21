Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Légi bemutatón zuhant le egy indiai fejlesztésű vadászgép Dubajban, a pilóta életét vesztette

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.21. 13:53

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Lezuhant India egy hazai fejlesztésű, Tejas típusú vadászrepülőgépe a dubaji légi bemutatón, a pilóta életét vesztette – közölte pénteken az indiai légierő.

A baleset a Közel-Kelet legnagyobb repülési rendezvényének számító dubaji légi bemutató utolsó napján történt.

A gép alacsony magasságban repült, majd irányíthatatlanná vált, és a földnek csapódott.

A becsapódást követően lángok csaptak fel, a helyszínen készült felvételeken pedig sűrű füstoszlop emelkedett a levegőbe.

A dubaji médiahatóság megerősítette, hogy a pilóta nem élte túl a balesetet. A dubaji vezetés közzétett egy képet, amelyen tűzoltóegységek oltják a még izzó roncsot, és közölték: a mentési és biztosítási feladatokat a helyszínen irányítják.

Az indiai légierő bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a baleset okainak feltárására.

A Tejas India saját fejlesztésű könnyű harci gépe, amely a légierő modernizációját célzó program keretében készült, és a General Electric által gyártott hajtóművel működik. A mostani tragédia a típus második ismert balesete: egy másik gép 2024-ben, egy indiai hadgyakorlat során zuhant le.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: X.com

halálos áldozatlégibemutatólégikatasztrófavadászgép Dubaj

Ajánljuk még

 