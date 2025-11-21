Légi bemutatón zuhant le egy indiai fejlesztésű vadászgép Dubajban, a pilóta életét vesztette

A baleset a Közel-Kelet legnagyobb repülési rendezvényének számító dubaji légi bemutató utolsó napján történt.
A gép alacsony magasságban repült, majd irányíthatatlanná vált, és a földnek csapódott.
A becsapódást követően lángok csaptak fel, a helyszínen készült felvételeken pedig sűrű füstoszlop emelkedett a levegőbe.
A dubaji médiahatóság megerősítette, hogy a pilóta nem élte túl a balesetet. A dubaji vezetés közzétett egy képet, amelyen tűzoltóegységek oltják a még izzó roncsot, és közölték: a mentési és biztosítási feladatokat a helyszínen irányítják.
Az indiai légierő bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a baleset okainak feltárására.
A Tejas India saját fejlesztésű könnyű harci gépe, amely a légierő modernizációját célzó program keretében készült, és a General Electric által gyártott hajtóművel működik. A mostani tragédia a típus második ismert balesete: egy másik gép 2024-ben, egy indiai hadgyakorlat során zuhant le.
