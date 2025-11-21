Ifj. Lomnici Zoltán: Az EU-nak nincs vagyona, a tagállamok pénzét herdálja el egy korrupt államra

Az Európai Unió a tagállamok pénzét herdálja el egy korrupt állam, Ukrajna támogatására – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont tudományos igazgatója pénteken a Kossut Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az alkotmányjogász arról, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 135 milliárd eurót – 54 ezer milliárd forintot – kér a tagállamoktól Ukrajna következő kétéves finanszírozásához, kifejtette,

az EU-nak nincs vagyona, bevételének 99 százaléka a tagállamok GNI alapú és áfabefizetéseiből származik. Ukrajna nem képes tisztességes módon az EU-tól érkező pénzeket felhasználni, és arról elszámolni

– tette hozzá.

Elmondta, az Európai Tanács kimutatása szerint eddig 188 milliárd eurót utaltak Ukrajnának, többségében humanitárius, vissza nem térítendő támogatást, illetve vannak katonai és infrastrukturális támogatások. Döbbenetes, hogy miközben az EU-ban az OLAF vizsgálja a pénzügyi visszaéléseket, Ukrajna esetében egy független audit bizottságot állított fel az Európai Bizottság, ennek azonban nem találni nyomát az uniós online felületeken, úgy tűnik, fantomszervezetről van szó – jegyezte meg.

Beszélt arról is, hogy

az Egyesült Államok elnöke azt mondta, 300 milliárd dollárral támogatták Ukrajnát, az ukrán elnök egy interjúban pedig elmondta, hogy 75 milliárd dollárral tud elszámolni. Ebből kiindulva Ukrajna tényleg feneketlen kút

– vélekedett.

Kitért arra, hogy Timur Mindics, aki az ukrajnai korrupciós botrány kulcsszereplője, nem egyszerűen Zelenszkij ukrán elnök barátja, hanem szoros üzlettársa, „testi-lelki jó barátja” volt hosszú évekig.

Ukrajna uniós csatlakozásáról szólva leszögezte, hogy az EU-ban egyhangúlag döntenek a legfontosabb külpolitikai és csatlakozást érintő kérdésekben. Ukrajna támogatását ahhoz hasonlította, mint ha egy önkormányzat egy súlyos korrupciós ügybe keveredett alapítványt ismét támogatna. Ha ilyet tesz egy polgármester, lemondatják, és hűtlen kezelés miatt eljárást indítanak ellene – fűzte hozzá.

Az M1 csatornán ifj. Lomnici Zoltán a sajtóban kiszivárgott amerikai békejavaslattal kapcsolatban azt mondta, a történelem során számos olyan béke született, amely kompromisszumra kényszerítette a feleket.

„Sokan igazságos békét szeretnének Ukrajnának, a magyar tapasztalat, Trianon azt mutatja, hogy van igazságtalan béke is”

– tette hozzá.

Kiemelte, most a háború befejezése a prioritás. Még az is előfordulhat, hogy az ukrán elnöknek akár súlyos kompromisszumok árán kell megállítania a vérontást, az orosz elnöknek, mint a nemzetközi jog szerint agresszornak minősülő félnek pedig egy olyan javaslatot kell tennie, amit az amerikai és az ukrán fél is elfogad – fogalmazott az alkotmányjogász.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)