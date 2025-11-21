„Gyermekeink nem fognak harcolni és meghalni Ukrajnában” – reagált a kormányszóvivő a francia vezérkari főnök sokkoló kijelentésére

A francia kormány tisztázta álláspontját a hadsereg vezérkari főnökének (CEMA), Mandon tábornoknak a heves vitát kiváltó kijelentései után, aki szerint Franciaországnak „el kell fogadnia, hogy elveszíti gyermekeit”, ez feltétlenül szükséges a moszkvai rezsim legyőzéséhez.

„Gyermekeink, abban az értelemben, ahogy mi értjük, nem fognak harcolni és meghalni Ukrajnában…Hivatásos hadseregünk van” – pontosította Maud Bregeon, a francia kormány szóvivője péntek reggel a TF1 televízió műsorában.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden a francia polgármesterek kongresszusán Mandon tábornok egy lehetséges fegyveres konfrontációra utalt Oroszországgal a következő években. Úgy vélte, hogy az országnak vissza kell szereznie „lelki erejét, hogy elfogadja, fájdalmat kell elszenvednie annak érdekében, hogy megvédje önmagát”, és készen kell állnia arra, hogy „elfogadja gyermekei elvesztését”.

A Le Figaro cikke szerint Bregeon hangsúlyozta, hogy „a kijelentéseket a kontextusukban kell értelmezni”.

„Azokról a nemzet gyermekeiről beszél, akik a francia hadseregben szolgálnak”

– mondta, majd emlékeztetett arra, hogy 2017 óta valamivel kevesebb mint 60 katona esett el külföldi bevetésen. A kormány szóvivője arra is felszólította a politikai erőket, hogy „mutassanak megértést” a CEMA iránt. Ezzel burkolt utalás tett Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország baloldali párt alapító vezetőjének kijelentésére, aki az X-en azt állította: „nem az ő feladata, hogy polgármestereket vagy bárki mást meghívjon olyan háborús előkészületekre, amelyeket senki sem rendelt el”.

Kiemelt kép: Maud Bregeon, a francia kormány szóvivője (Forrás: Shutterstock)