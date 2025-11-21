Földrengés rázta meg Bangladest, legalább hatan meghaltak

A rengés – helyi idő szerint – 10 óra 38-kor történt, epicentruma a Narszingdi körzetben található Gorasal térségben volt, Dakkától mintegy 25 kilométerre északkeletre.
Az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) szerint a földrengés hipocentruma 10 kilométer mélységben volt.
A földrengés hatására Dakka épületei megremegtek, és a pánikba esett lakosok az utcákra menekültek.
A dakkai DBC televízió értesülése szerint legalább hat ember halt meg a fővárosban: hárman egy épület tetőjének és falának összeomlásakor, hárman pedig akkor, amikor egy épület korlátja rájuk zuhant.
Az alábbi felvételen látható, hogy a földrengés egy bangladesi stúdió élő adása közben is érezhető volt.
Az USGS szerint bár Banglades északi és délkeleti része az Indiai- és az Eurázsiai-lemez kölcsönhatása miatt szeizmikusan aktív régió, az ország középső része kevésbé aktív.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)