Földrengés rázta meg Bangladest, legalább hatan meghaltak

Legalább hat ember életét vesztette és többtucatnyi megsérült egy 5,5-ös erősségű földrengésben, amely pénteken rázta meg Banglades középső részét, benne a fővárost, Dakkát – közölték a hatóságok.

A rengés – helyi idő szerint – 10 óra 38-kor történt, epicentruma a Narszingdi körzetben található Gorasal térségben volt, Dakkától mintegy 25 kilométerre északkeletre.

Az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) szerint a földrengés hipocentruma 10 kilométer mélységben volt.

A magnitude 5.6 earthquake took place 13km SSW of Narsingdi, Bangladesh at 04:38 UTC (7 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Narsingdi #Bangladesh pic.twitter.com/spPI3igavE — Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) November 21, 2025

A földrengés hatására Dakka épületei megremegtek, és a pánikba esett lakosok az utcákra menekültek.

A dakkai DBC televízió értesülése szerint legalább hat ember halt meg a fővárosban: hárman egy épület tetőjének és falának összeomlásakor, hárman pedig akkor, amikor egy épület korlátja rájuk zuhant.

Az alábbi felvételen látható, hogy a földrengés egy bangladesi stúdió élő adása közben is érezhető volt.

🚨🇧🇩 Meanwhile in Dhaka, Bangladesh A powerful Earthquake just hit the Bangladeshi capital interrupting in this news broadcast. No, you’re not imagining it. Earthquakes and volcanoes seem to be happening more frequently and more violently everywhere right now. pic.twitter.com/csOa8FtNZj — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 21, 2025

Az USGS szerint bár Banglades északi és délkeleti része az Indiai- és az Eurázsiai-lemez kölcsönhatása miatt szeizmikusan aktív régió, az ország középső része kevésbé aktív.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)