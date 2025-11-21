Botrány az amerikai béketerv körül: teljes amnesztiáért kilincselhetnek a korrupt ukrán vezetők

Az Egyesült Államok által kidolgozott 28 pontos béketerv tervezete eredetileg az Ukrajnának nyújtott összes nemzetközi segély ellenőrzését javasolta, ám a szöveget a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umerov közbenjárására megváltoztathatták, hogy „teljes amnesztiát” kapjanak ukrán vezetők a háború alatti cselekedeteikért.

Amerikai tisztviselő szerint nem igaz, hogy Rusztem Umerov korábbi ukrán védelmi miniszter nem módosította a béketervet – írja a The Kyiv Independent. A lap szerint egy magas rangú amerikai tisztviselő november 21-én cáfolta Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának korábbi állítását, miszerint nem hagyta jóvá vagy változtatta meg az új amerikai béketerv egyetlen záradékát sem.

Umerov korábbi nyilatkozata válaszul érkezett azokra a vádakra, miszerint

manipulálhatta azt a záradékot, amely büntetőeljáráshoz vezethet a korrupcióban bűnösnek talált ukrán tisztviselők ellen.

Az Egyesült Államok által kidolgozott 28 pontos béketerv tervezete, amelynek célja az orosz-ukrán háború lezárása, állítólag eredetileg

az Ukrajnának nyújtott összes nemzetközi segély ellenőrzését javasolta.

A szöveget azonban megváltoztathatták, hogy „teljes amnesztiát” szerezzenek a háború alatti cselekedetekre. A The Wall Street Journal csütörtökön egy meg nem nevezett magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során

Ukrajna megváltoztatta ezt a konkrét pontot.

Jaroszlav Trofimov a lap külügyi főtudósítója a tudósítója az X-en azt állította, hogy a korábbi védelmi miniszter Umerov tette ezt. Umerov ezt a hírt „nem ellenőrzött információknak” minősítette, mondván, hogy legutóbbi amerikai látogatása során a feladata a találkozók szervezése és a „párbeszéd előkészítése” volt.

„Semmilyen értékelést, sőt, még kevésbé jóváhagyásokat nem adtam semmilyen ponthoz. Ez nem tartozik a hatáskörömbe, és nem felel meg az eljárásnak” – írta Umerov a közösségi médiában, aki szerint a pontok kihúzásáról szóló híreknek nincs közük a valósághoz.

Egy névtelenül nyilatkozó magas rangú amerikai tisztviselő azonban a Kyiv Independentnek azt mondta, hogy ez nem igaz.

„Ez a terv közvetlenül Zelenszkij elnök kormányának egyik legfelsőbb tagjával, Rusztem Umerovval folytatott megbeszéléseket követően készült, aki számos módosítás után a terv nagy részével egyetértett, és bemutatta azt Zelenszkij elnöknek”

– mondta az amerikai tisztviselő.

A jelentések egy időben jelennek meg Ukrajnában Volodimir Zelenszkij elnöki ciklusának legnagyobb korrupciós botránya miatt. A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a hónap elején

az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyolc gyanúsítottat vádolt meg

egy, az Energoatom állami atomerőművet érintő ügyben, a főkolomposként pedig Timur Mindicset, Zelenszkij egyik legközelebbi munkatársát nevezve meg.

Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert november 19-én menesztették. Az ügyben

a gyanúsítottak között van Umerov is, aki korábbi védelmi miniszter is.

Amikor arról kérdezték, hogy Umerov miért szorgalmazná a békemegállapodás ilyen mértékű megváltoztatását, egy kormánypárti ukrán törvényhozó a Kyiv Independentnek azt nyilatkozta, hogy „talán ez összefügg a NABU-vizsgálattal”.

„Talán valamilyen veszélyt lát magára nézve” – tették hozzá. „Mert azt pletykálják, hogy ő a nyomozás célpontja.”

A NABU ezt nem erősítette meg.

„Nem tudom. Lehet, hogy megtörtént. De erre nincs bizonyítékunk” – mondták.

A NABU nem válaszolt a Kyiv Independent azon kérdésére, hogy Umerov ellen vizsgálatot folytatnak-e,

illetve hogy az Egyesült Államokban való tartózkodása alatt tárgyalt-e Ukrajnába való visszatérésének feltételeiről.

Egy másik, az ügyhöz közel álló forrás a Kyiv Independentnek azt nyilatkozta, hogy „valódi kísérletek vannak annak bizonyítására, hogy Umerov alatt nem volt korrupció”.

„A hozzá közel álló emberek nagykövetségekkel beszélnek, azt állítva, hogy semmilyen módon nem vett részt korrupcióban és így tovább” – mondták.

Az első forrás a The Kyiv Independentnek azt nyilatkozta, hogy a Zelenszkijjel és parlamenti frakciójával november 20-án este tartott találkozón Umerov menesztésének kérdése nem merült fel.

Amikor a médiában az elmúlt napokban megjelent béketervről kérdezték, az elnök kitért a válasz elől – állította a törvényhozó.

„Utalt rá, hogy jövő héten kiszivárogtatások lesznek, de azt mondta: »nem fogjuk elárulni Ukrajnát«”

– tette hozzá a forrás.

Volodimir Zelenszkij még nem kommentálta a jelentéseket, de már Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz kancellárral is tárgyalt „Ukrajna és egész Európa békéjének tervéről”.

„Dolgozunk az amerikai fél által készített dokumentumon. Ennek egy olyan tervnek kell lennie, amely biztosítja a valódi és méltóságteljes békét”

– írta Zelenszkij egyik közösségi médiában közzétett bejegyzésben.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő munkaebéden vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. Zelenszkij mellett balról Andrij Jermak ukrán elnöki kabintetfőnök, jobbról Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Aaron Schwartz)