A Kreml azt állítja, Moszkva nem kapott hivatalos tájékoztatást Washington béketervéről

„Oroszország tud az Egyesült Államok béketervének lehetséges változatairól, de hivatalos tájékoztatást nem kapott róluk” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak kérdésre válaszolva.

A Kreml szóvivője szerint Moszkva és Washington nem tárgyalt konkrétan a 28 pontos amerikai béketervről. Fontosnak és szükségesnek nevezte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervbe vett újabb csúcstalálkozóját, megjegyezve, hogy azt megelőzően a szakértőknek el kell végezniük „házi feladatukat”, elő kell készíteniük a találkozót. Hangsúlyozta, hogy az orosz–amerikai kapcsolatokat soha nem szakították meg a felek, és nem is akarják megszakítani.

Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. Leszögezte, hogy Moszkva a rendezés kérdésében továbbra is arról a platformról tárgyal, mint amelyről Putyin és Trump alaszkai találkozóján tette. Hozzátette viszont, hogy a Kreml nem akar „megafonüzemmódban” tárgyalni Ukrajnáról, mert érdeke a tárgyalások sikere. Úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimjének” most kell döntenie a békés rendezésről, mert később már késő lesz.

„Döntéshozatala szabadságának tere egyre szűkül azzal párhuzamosan, hogy a orosz fegyveres erők támadó műveleteinek eredményeképpen területeteket veszít Ukrajna”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy „a hatékony orosz offenzívával kényszerítik békés rendezésre Zelenszkijt”.

Emlékeztetett arra, hogy Putyin „szervezett bűnözői csoportnak” minősítette az ukrán kormányzatot, miután Valerij Geraszimov csütörtök este egyebek között arról tett neki jelentést, hogy az ukrán politikai vezetés nem ad parancsot a megadásra a bekerített ukrán katonáknak. A szóvivő hozzátette: Harkiv megyében, az Oszkil folyó bal partján ötezer ukrán katona van körülzárva.

Béketerv 28 pontban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Fehér Ház a héten nagyszabású béketerv nyilvánosságra hozatalát tervezte, amely véget vethet a három és fél éve tartó az orosz–ukrán háborúnak. A Politico washingtoni forrásokra hivatkozva azt is írta, a felek legkorábban már ezen a héten, legkésőbb november végéig megállapodhatnak a tervezetről. Az Axios kedden arról írt egy magas rangú orosz tisztviselőre hivatkozva, hogy titkos tárgyalások zajlanak Moszkva és Washington között egy lehetséges, a gázai rendezés tapasztalatain nyugvó 28 pontos tervezetről.

A több nagy témakört átfogó javaslat többek között kitér Ukrajna hadseregének létszámára, az esetleges NATO- és EU-tagságára, a szankciók és a befagyasztott orosz vagyon sorsára, valamint arra is, milyen következményekkel járna, ha bármelyik fél újra támadást indítana a másik ellen. Az amerikai–orosz kapcsolatokat is érintő terv értelmében, amennyiben a háborúzó felek elfogadják az amerikai elnök javaslatát, Ukrajnának száz napon belül választásokat kellene tartania.

