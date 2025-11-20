Zelenszkij beleegyezett abba, hogy „méltóságteljesen” érjen véget a háború

Volodimir Zelenszkij beszélni akar Donald Trumppal, miután az Egyesült Államok béketerv-tervezetet nyújtott be Ukrajnának az Oroszországgal folytatott háború lezárására.

A tervet állítólag Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev orosz kollégája dolgozta ki, Ukrajna közreműködése nélkül – írja a BBC.

Zelenszkij irodája közleményében kijelentette, hogy az Egyesült Államok úgy véli, a tervezet „segíthet a diplomácia újjáélesztésében”, és hozzátette, hogy Ukrajna „beleegyezett abba, hogy a tervezet rendelkezésein úgy dolgozzon, hogy a háború méltó befejezéséhez vezessenek”.

Kijev támogatta „minden olyan érdemi javaslatot, amely közelebb hozhatja a valódi békét” – áll a közleményben.

A sajtószolgálat hozzátette az MTI szerint: „Ukrajna elnöke arra számít, hogy a közeli napokban meg tudja vitatni Trump elnökkel a lehetséges diplomáciai megoldásokat és a békéhez szükséges legfontosabb pontokat”.

Az ukránok nem osztottak meg részleteket a javaslat tartalmáról, bár az Axios, a Financial Times és a Reuters által idézett források szerint

Kijevnek fel kellene adnia a kelet-ukrajnai Donbász területeit, jelentősen csökkentenie kellene a hadseregének létszámát, és le kellene mondania számos fegyveréről.

A Fehér Ház közölte, hogy Trump „frusztrálttá” vált az orosz-ukrán háború kapcsán amiatt, hogy a felek nem voltak hajlandók elkötelezni magukat egy békemegállapodás mellett, és csapata egy részletes és elfogadható béketerv kidolgozásán dolgozik.

Zelenszkij hivatalának közleménye azután hangzott el, hogy csütörtökön Kijevben találkozott az ukrán elnök magas rangú amerikai katonai személyiségekkel, köztük Dan Driscoll amerikai hadsereg államtitkárával, Randy George vezérkari főnökkel és Chris Donahue tábornokkal, az Egyesült Államok európai főparancsnokával.

A tervezetre Zelenszkij azt mondta, hogy nagyra értékeli Trump elnök és csapata erőfeszítéseit Európa biztonságának helyreállítására.

Sem Ukrajna, sem európai partnerei nem vettek részt az új terv kidolgozásában,

és csütörtökön az európai külügyminiszterek óva intettek attól, hogy Kijevvel vagy Brüsszellel való konzultáció nélkül szülessenek békejavaslatok.

„Ahhoz, hogy bármilyen terv működjön, ukránok és európaiak támogatására van szükség” – mondta Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a BBC-nek elmondta, hogy Steve Witkoff különmegbízott mind az ukránoktól, mind az oroszoktól kapott információkat arról, hogy milyen feltételek elfogadhatók számukra a háború befejezéséhez.

„Mindkét félnek engedményeket kell tennie, nem csak Ukrajnának”

– mondta a tisztviselő.

Peszkov, a Kreml szóvivője figyelmeztetett, hogy bármilyen békemegállapodásnak a „konfliktus kiváltó okait” kell kezelnie.

Trump már számos kezdeményezést indított az ukrajnai háború befejezése érdekében, beleértve egy kétoldalú csúcstalálkozót Putyinnal Alaszkában, Witkoff megbízottjának több moszkvai látogatását, valamint tárgyalásokat folytat Zelenszkijjel és más nyugati vezetőkkel.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)