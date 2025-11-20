WSJ: Trump gyors békét szeretne, kihagyta az európai vezetőket

A Reuters azt írta: az európai országok ma elutasították az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai béketervet. Donald Trump gyors békét szeretne Ukrajnában, ezért a béketervből kihagyta az európai vezetőket a hírek szerint. Washington Zelenszkijnek ugyanakkor jelzést küldött: Kijevnek el kell fogadnia a háború lezárását célzó keretrendszert.

A Trump-adminisztráció új tervet terjeszt elő az ukrajnai háború lezárására

Az elnök legközelebbi munkatársai által kidolgozott 28 pontos javaslat valószínűleg erős ellenállásba ütközik Ukrajna részéről – írja a Wall Street Journal.

Eszerint amerikai tisztviselők közölték, hogy a Trump-adminisztráció 28 pontos béketervet készített, amely felszólítja Ukrajnát, hogy tegyen jelentős területi engedményeket Oroszországnak, és hagyjon fel a békefenntartó erők felállítására vonatkozó követelésével Moszkva jövőbeli támadásainak elrettentése érdekében, újra felszínre hozva azokat az elképzeléseket, amelyeket Kijev már korábban elutasított.

A WSJ cikke szerint Donald Trump gyors békét szeretne Ukrajnában, ezért a béketervből kihagyta az európai vezetőket. A 28 pontos béketervet szerint Ukrajnának át kellene adnia Oroszországnak a teljes Donbaszt, fel kellene adnia a NATO-csatlakozást egy időre, és nem lehetne nemzetközi békefenntartó az országban. A tervet Trump munkatársai és orosz kapcsolatokkal rendelkező tanácsadók állították össze, de Ukrajna és több európai ország várhatóan ellenzi, mert szerintük ez gyengítené Ukrajna biztonságát és szuverenitását – idézi a Mandiner a WSJ-t.

Trump azért támogatja a javaslatot, mert gyorsan szeretne tűzszünetet elérni, és bízik abban, hogy Oroszország gazdasági érdekei és Ukrajna újjáépítési szükségletei megállapodásra kényszerítik a feleket.

A terv azonban ellentétes az eddigi ukrán állásponttal, és Európa több vezetője sem ismeri vagy nem támogatja az ötletet – írták.

Nyugtalanságot keltett az ukrán tisztviselőkben

Beszámoltunk róla, hogy a The Kyiv Independent azt írta: Donald Trump amerikai elnök újabb kísérletet tesz Oroszország és Ukrajna háborújának lezárására: Washington egy új békerendszer ötletét vetette fel, amely máris nyugtalanságot keltett az ukrán tisztviselők körében. Egy elnöki hivatali forrás alapján azt közölték: az új béketervet Steve Witkoff amerikai különmegbízott dolgozta ki, aki közvetlen kapcsolatban áll Kirill Dmitrijevvel, Oroszország vezető gazdasági tárgyalójával.

Kijev adjon fel területeket…

A Reuters szintén arról írt: az Egyesült Államok jelezte Volodimir Zelenszkij elnöknek, hogy Ukrajnának el kell fogadnia az Oroszországgal folytatott háború lezárására vonatkozó, az Egyesült Államok által kidolgozott keretrendszert, amely azt javasolja, hogy Kijev feladjon területeket és bizonyos fegyvereket – közölte a lappal szerdán két, az ügyhöz közel álló forrás. A Reuters forrásai, akik az ügy érzékenysége miatt névtelenséget kértek, elmondták a hírügynökségnek: a javaslatok többek között az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentését is magukban foglalják. Washington azt szeretné, ha Kijev elfogadná a főbb pontokat.

Egy ilyen terv komoly visszaesést jelentene Kijev számára, mivel további orosz területi gyarapodással néz szembe Kelet-Ukrajnában, és mivel Zelenszkij korrupciós botránnyal küzd, amelynek következtében a parlament szerdán menesztette az energiaügyi és az igazságügyi minisztert – írták.

Marco Rubio: mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tenni

A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere az X-oldalán azt közölte: Washington „továbbra is kidolgozza a háború lezárására vonatkozó lehetséges ötletek listáját a konfliktusban lévő mindkét fél visszajelzései alapján”.

„Egy olyan összetett és halálos háború befejezéséhez, mint amilyen Ukrajnában zajlik, komoly és realisztikus eszmék széleskörű cseréjére van szükség. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tennie” – közölte Rubio.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő korábban a Reutersnek elmondta, hogy Kijev „jelzéseket” kapott az Egyesült Államok háború lezárására irányuló javaslatairól, amelyeket Washington megvitatott Oroszországgal. A forrás szerint Ukrajnának nem volt szerepe a javaslatok előkészítésében. Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy csak az Egyesült Államoknak és Donald Trump amerikai elnöknek van „elegendő ereje ahhoz, hogy a háború végre véget érjen” – írják a cikkben, emlékeztetve, hogy Zelenszkij szerdán megbeszélést folytatott Erdogan török elnökkel Ankarában.

Kijev sarokbaszorítása?

A Reuters idézi az Axiost, az arról számolt be, hogy az új amerikai terv szerint Ukrajna Kelet-Ukrajna azon részét adja Moszkvának, amelyet jelenleg nem ellenőriz, cserébe az Egyesült Államok biztonsági garanciájáért Kijev és Európa számára a jövőbeni orosz agresszióval szemben.

Egy európai diplomata az állítólagos új amerikai javaslatokra reagálva azt mondta, hogy ezek a Trump-adminisztráció újabb kísérletei lehetnek arra, hogy „sarokba szorítsa Kijevet”, de hozzátette, hogy nem lehet olyan megoldás, amely ne veszi figyelembe Ukrajna vagy Washington európai szövetségeseinek álláspontját.

Egy másik európai diplomata szerint az Ukrajna hadseregének csökkentésére vonatkozó javaslat inkább orosz követelésnek, mint komoly javaslatnak tűnik. Egy Dan Driscoll hadseregminiszter vezette amerikai küldöttség Kijevben tartózkodik „tényfeltáró misszióban” – közölte az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége. Randy George vezérkari főnök is a küldöttség tagja, és ő és Driscoll csütörtökön találkoznak Zelenszkijjel – mondta el a lapnak egy, az ügyhöz közel álló személy.

Az európai vezetők elutasították – Washington jelzést küldött Zelenszkijnek

A Reuters friss cikke szerint az európai országok csütörtökön elutasították az Egyesült Államok által támogatott ukrajnai béketervet, amely források szerint Kijevnek több földterület átadását és részleges leszerelését követelné meg, olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna szövetségesei régóta a kapitulációval egyenértékűnek tekintettek.h

Két forrás szerint Washington jelzést küldött Volodimir Zelenszkij elnöknek, hogy Kijevnek el kell fogadnia az Egyesült Államok által kidolgozott háború lezárására vonatkozó keretrendszert, amely területi engedményeket és az ukrán fegyveres erők korlátozását is magában foglalja. A források a Reutersnek azzal a feltétellel nyilatkoztak, hogy az ügy érzékenysége miatt nem hozzák nyilvánosságra nevüket.

Az amerikai diplomácia felgyorsulása Kijev számára kínos időpontban történt, mivel csapatai hátul vannak a csatatéren, Zelenszkij kormányát pedig korrupciós botrány ássa alá, a parlament szerdán menesztett két ukrán kabinetminisztert.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov)