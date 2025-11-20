Vitát szeretne Ukrajna korrupciós ügyeiről az uniós plenáris ülésen a Patrióták Európáért frakció

A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A csoport szerda esti közleménye szerint a baloldali, liberális és néppárti többség leszavazta a javaslatot.

A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A Patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.

A frakció arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elnöke további 135 milliárd eurót kér a tagállamoktól Ukrajna és a háborús kiadások finanszírozására a következő két évben. Ez az összeg az EU éves költségvetésének közel háromnegyedét tenné ki, és újabb közös uniós hitel felvételére lenne szükség – emelték ki.

A Patrióták szerint elfogadhatatlan ilyen mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásról dönteni, amíg a korrupciós aggályok nem rendeződnek. Úgy vélik, a plenáris vita elengedhetetlen lett volna az EU pénzügyi integritásának és az európai polgárok érdekeinek védelméhez.

A Fidesz–KDNP uniós parlamenti delegációja sajtóközleményében felhívta a figyelmet:

az EP háborúpárti többsége azonban – Magyar Péterék európai pártjával, az Európai Néppárttal és Dobrev Klára európai pártjával, az S&D-vel együtt – megakadályozta, hogy a vita napirendre kerülhessen.

„Ők inkább a háború folytatásáról, Ukrajna még több európai pénzzel való finanszírozásáról és a demokratikusan megválasztott nemzeti kormányok támadásáról akarnak tárgyalni az Európai Parlamentben” – fogalmaztak a közleményben.

Felhívták a figyelmet: „Ukrajnát súlyos korrupciós botrányok rázzák meg, és európai adófizetők milliárdjai tűnnek el átláthatatlan hálózatokban és a háborús maffia korrupciós gaztettei nyomán, mindeközben brüsszeli háborúpárti többség a Tisza európai pártjával, a Néppárttal és a DK európai pártjával, az S&D-vel közösen elfordítják a tekintetüket és nem hajlandóak az EP plenáris ülésének a napirendjére tűzni a súlyos korrupciós ügyek megtárgyalását”.

„A Patrióták frakciója ezt elfogadhatatlannak tartja a tisztázatlan ukrán korrupciós ügyek és az Európára háruló pénzügyi teher miatt, ezért továbbra is nyílt parlamenti vitát követel, és hangsúlyozza, hogy megvédi az európai emberek pénzét” – zárta a közleményt a delegáció.

Kiemelt kép: Képviselők szavazás előtt az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 21-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)