„Vessétek alá magatokat az iszlámnak” – üzenik a keresztény szobrokat lefejező templomrongálók

Évek óta egyre súlyosbodó problémával küzdünk: ürülék a szenteltvíztartókban és a gyóntatószékekben, lefejezett Krisztus- és szentszobrok, cigarettacsikkek és egyéb szemét a kegyképek előtt, megrongált ima- és énekeskönyvek, oltárok felgyújtása és lerombolása – részletezte a keresztény templomok elleni támadásokat a Német Püspöki Konferencia szóvivője.

Megemelkedett a templomok elleni, keresztényellenes gyújtogatások száma Németországban, és nő az intolerancia légköre – áll az Európai Keresztények Elleni Intoleranciát és Diszkriminációt Megfigyelő Központ (OIDAC Europe) friss jelentésében, amely az európai rendőri erőktől, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettől (EBESZ) és különböző civil társadalmi csoportoktól gyűjtött adatokon alapul. az OIDAC Europe szerint

Németországban 2024-ben 33 templomgyújtogatás történt.

A Die Welt beszámolója szerint ez rekordmagas számot jelent az országban, és a legtöbbet az összes európai országhoz képest.

Augusztusban a Német Püspöki Konferencia (DBK) arra figyelmeztetett, hogy a templomok elleni támadások fokozódnak, és hogy mostanra minden tabu megdőlt – számolt be a V4NA.

„Évek óta egyre súlyosbodó problémával küzdünk:

ürülék a szenteltvíztartókban és a gyóntatószékekben, lefejezett Krisztus- és szentszobrok,

cigarettacsikkek és egyéb szemét a kegyképek előtt, megrongált ima- és énekeskönyvek, felborult padok, betört ablakok, oltárképek és egész oltárok felgyújtása és lerombolása” – sorolta a borzalmas eseteket a DBK szóvivője.

🇫🇷🇬🇧🇩🇪 France, the UK, and Germany record the highest number of anti-Christian hate crimes in Europe The Vienna-based Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians (OIDAC) Europe Report 2025 identified 2,211 anti-Christian hate crimes across Europe last year.… pic.twitter.com/Br1z4IDc6U — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2025

Az OIDAC jelentése szerint a rendőrség által regisztrált keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények száma Németországban tavaly 22 százalékkal, 337-re emelkedett.

Franciaországban történt viszont a legtöbb keresztényellenes bűncselekmény az európai országok közül,

770 rendőrség által regisztrált incidenst és további 139-et civil társadalmi csoportok jelentettek.

Franciaországban aránytalanul sok iszlamista hátterű incidens történt,

beleértve egy dél-franciaországi temető meggyalázását, ahol több mint 50 sírt és a templomot is megrongálták, olyan feliratokkal, mint például „Vessétek alá magatokat az iszlámnak”.

A The European Conservative hírportál felidézte, hogy szeptemberben Lyonban brutálisan meggyilkolták az Iszlám Állam üldöztetése elől menekülő iraki keresztényt, Ashur Sarnayát. Ashurt az iszlámkritikája miatt vették célba. A Közel-Keletről elmenekült keresztények egyre gyakrabban szembesülnek hasonló erőszakkal Európában.

Büntetőeljárásokkal is szembe kell néznie Európa-szerte a keresztényeknek,

nyilvános hitnyilvánításuk miatt, például ha abortuszklinikák közelében imádkoznak vagy bibliai verseket akarnak békésen megvitatni.

Az OIDAC az igazolható indítékú támadások között talált kapcsolatokat a radikális iszlamista ideológiával, a radikális baloldali ideológiával, más politikai tényezőkkel és 15 olyan incidenssel, amelyek sátáni szimbólumokat vagy utalásokat tartalmaztak.

Európában tavaly összesen 2211 keresztényellenes bűncselekmény történt,

de sok rendőri szerv csak a politikai indíttatású keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményeket rögzíti, míg a más indíttatású keresztényellenes támadásokról nincs adatuk.

Christenfeindliche Gewalt – Deutschland verzeichnet am meisten Brandstiftungen an Kirchen https://t.co/E6z749Dcw9 pic.twitter.com/pff3JI3b4B — WELT (@welt) November 17, 2025

„E mögött a szám mögött konkrét templomrongálási, gyújtogatási és fizikai erőszakos esetek állnak, amelyek valós következményekkel járnak a helyi közösségek életére nézve” – hangsúlyozta Anja Tang, az OIDAC igazgatója a Die Weltnek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy sokkal több bejelentés nélküli esetre utaló jel mutatkozik: egy, körülbelül ezer lengyelországi pap körében végzett felmérés szerint az elmúlt évben sokan szembesültek keresztényellenes agresszióval, de kevesebb mint 20 százalékuk jelentette az ilyen eseteket a rendőrségnek.

„Ha egy túlnyomórészt katolikus országban a papok fele bántalmazást tapasztal, a keresztényekkel szembeni ellenséges hozzáállást már nem lehet marginális kérdésként elintézni” – figyelmeztetett Tang.

