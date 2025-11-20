Újraindulhatnak a Ciprus egyesítéséről szóló tárgyalások

Az etnikailag megosztott Ciprus vezetői közölték: készek találkozni az ENSZ főtitkárával, hogy megvitassák a régen megrekedt béketárgyalások esetleges újraindítását – jelentette be csütörtökön a ciprusi ENSZ-misszió.

Nikosz Hrisztodulidesz, a Ciprusi Köztársaság görög és Tufan Enhürman, az Észak-ciprusi Török Köztársaság vezetője csütörtökön találkozott, első alkalommal azóta, hogy a mérsékelt balközép politikus, aki a Ciprus újraegyesítésére vonatkozó, zsákutcába jutott tárgyalások újraindítását ígérte, nagyarányú győzelmet aratott a szakadár török köztársaságban októberben tartott elnökválasztáson.

„A vezetők kifejezték készségüket, hogy közösen dolgozzanak tovább a következő nem hivatalos találkozó érdekében, amelynek formátumát az ENSZ főtitkára határozza majd meg”

– közölte az ENSZ-misszió szóvivője, miután vendégül látták a két vezetőt Nicosiában, Ciprus fővárosában a „senkiföldjén”, az ENSZ által ellenőrzött, a török és a görög ciprusi területek között elhelyezkedő, demilitarizált övezetben. A vezetők abban is egyetértettek, hogy keresik a további találkozók lehetőségét – mondta a szóvivő.

Egy ENSZ-küldött december elején Ciprusra látogat – tette hozzá.

Ciprus északi részére 1974-ben vonult be a török hadsereg, miután ciprusi görög puccsisták athéni támogatással átvették a hatalmat Nicosiában és egyesíteni akarták a szigetet Görögországgal. A sziget északi részén 1983-ban jött létre a csak Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság. Az újraegyesítésről folytatott tárgyalások azóta újra és újra kudarcba fulladtak, a legutóbbi forduló 2017-ben rekedt meg.

