Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Újabb szál az ukrán korrupciós botrányban: hirtelen lebetegedett a házkutatás után az állami intézmény vezetője

Szerző: hirado.hu
2025.11.20. 08:14

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) házkutatást végzett az Állami Gyógyszer- és Kábítószer-felügyeleti Szolgálat központi irodájában – írta meg az Ekonomicsna Pravda nevű ukrán gazdasági lap. A házkutatást követően a szolgálat vezetője betegszabadságra ment.

A lapnak gyógyszeripari források számoltak be arról, hogy

a múlt héten házkutatások történtek az intézmény központi irodájában, valamint Roman Iszajenkó, az Állami Gyógyszerügyi Szolgálat vezetőjének irodájában, és jelentős mennyiségű dokumentumot foglaltak le ezeken a helyszíneken a NABU munkatársai.

A házkutatások után Iszajenko betegszabadságra ment – tette hozzá a lap.

Megjegyezték: hivatalosan információ még nincs arról, hogy milyen ügyben folytatták a házkutatásokat, és egyelőre a NABU sem nyilatkozott erről a lapnak. Az Ekonomicsna Pravda bűnüldöző szerveknél dolgozó forrásai azonban arról számoltak be, hogy

a házkutatások illegális gazdagodással kapcsolatosak, és jó eséllyel kapcsolódnak ahhoz a hónapok óta zajló ukrán korrupciós botrányhoz, amelyről a közelmúltban láttak napvilágot az igazán érzékeny információk.

Kapcsolódó tartalom

Ezt erősíti az is, hogy a lap szerint a házkutatások a korrupciós botrány középpontjában álló oligarcha, Timur Mindics ügyének egyik vádlottját is érinthetik, aki a lap gyógyszeripari forrásai szerint kapcsolatban áll ezzel az ágazattal.

Kapcsolódó tartalom

Az Ekonomicsna Pravda cikkében emlékeztettek arra is, hogy

Roman Iszajenko idén februárban egy másik ukrán portál, a Bihus.Info oknyomozásának is tárgya volt.

Az oknyomozó újságírók akkor kiderítették, hogy egy magánlaboratórium szinte azonnal a hivatalos bejegyzése után hatalmas megrendeléseket kapott az Állami Orvosi Szolgálattól gyógyszerek tesztelésére – a laboratóriumot pedig Iszajenko környezetéhez tartozó személyek és az ukrán biztonsági szolgálat egyik szakértője hozta létre.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)

gazdasági bűncselekménykorrupciókorrupció UkrajnábanMidasz művelet Volodimir Zelenszkij Ukrajna

Ajánljuk még

 