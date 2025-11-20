Újabb szál az ukrán korrupciós botrányban: hirtelen lebetegedett a házkutatás után az állami intézmény vezetője

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) házkutatást végzett az Állami Gyógyszer- és Kábítószer-felügyeleti Szolgálat központi irodájában – írta meg az Ekonomicsna Pravda nevű ukrán gazdasági lap. A házkutatást követően a szolgálat vezetője betegszabadságra ment.

A lapnak gyógyszeripari források számoltak be arról, hogy

a múlt héten házkutatások történtek az intézmény központi irodájában, valamint Roman Iszajenkó, az Állami Gyógyszerügyi Szolgálat vezetőjének irodájában, és jelentős mennyiségű dokumentumot foglaltak le ezeken a helyszíneken a NABU munkatársai.

A házkutatások után Iszajenko betegszabadságra ment – tette hozzá a lap.

Megjegyezték: hivatalosan információ még nincs arról, hogy milyen ügyben folytatták a házkutatásokat, és egyelőre a NABU sem nyilatkozott erről a lapnak. Az Ekonomicsna Pravda bűnüldöző szerveknél dolgozó forrásai azonban arról számoltak be, hogy

a házkutatások illegális gazdagodással kapcsolatosak, és jó eséllyel kapcsolódnak ahhoz a hónapok óta zajló ukrán korrupciós botrányhoz, amelyről a közelmúltban láttak napvilágot az igazán érzékeny információk.

Ezt erősíti az is, hogy a lap szerint a házkutatások a korrupciós botrány középpontjában álló oligarcha, Timur Mindics ügyének egyik vádlottját is érinthetik, aki a lap gyógyszeripari forrásai szerint kapcsolatban áll ezzel az ágazattal.

Az Ekonomicsna Pravda cikkében emlékeztettek arra is, hogy

Roman Iszajenko idén februárban egy másik ukrán portál, a Bihus.Info oknyomozásának is tárgya volt.

Az oknyomozó újságírók akkor kiderítették, hogy egy magánlaboratórium szinte azonnal a hivatalos bejegyzése után hatalmas megrendeléseket kapott az Állami Orvosi Szolgálattól gyógyszerek tesztelésére – a laboratóriumot pedig Iszajenko környezetéhez tartozó személyek és az ukrán biztonsági szolgálat egyik szakértője hozta létre.

