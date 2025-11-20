További hét vádpontban találták bűnösnek a férfit, aki utasokat késelt meg egy angliai vonaton

Vádat emeltek a férfi ellen, aki legalább tizenegy embert késsel megsebesített egy angliai vonaton – írja a Sky News.

A férfi ellen egyszer már vádat emeltek az október végi és november 1-jei támadássorozattal összefüggésben, ezúttal további hét bűncselekménnyel vádolják, többek között többszörös emberölési kísérlet és késes támadás miatt. A 32 éves férfi korábban már felelt a huntingdoni késelés ügyében, ahol tizenegy embert sebesített meg. A brit közlekedési rendőrség helyettes főkapitánya, úgy nyilatkozott, hogy a nyomozás más, korábban bejelentett esetekre is kiterjedt, a felhozott vádpontok súlyosak.

„A huntingdoni szörnyű incidenssel kapcsolatos nyomozásunk más, korábban bejelentett vagy a vizsgálat során azonosított bűncselekményekre is kiterjed.”

A vádlott nem jelent meg legutóbbi meghallgatásán, ezért továbbra is előzetesben marad a decemberi tárgyalásig. A hatóságok arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartózkodjon a folyamatban lévő eljárás befolyásolásától, mivel – ahogy a helyettes főkapitány fogalmazott –

„szeretném ismét hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy senki ne mondjon vagy tegyen közzé semmit, ami veszélyeztetheti vagy befolyásolhatja a folyamatban lévő büntetőeljárásokat”.

Időközben kiengedték a kórházból azt a férfit, aki akkor sérült meg, amikor segített a támadó lefegyverzésében.

A kiemelt kép illusztráció.