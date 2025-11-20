Több halálos áldozata van a Vietnám középső részén pusztító áradásoknak

Már 16 ember vesztette életét, és öten eltűntek a heves esőzések okozta áradások miatt Vietnám középső régiójában – közölte csütörtökön az ország katasztrófavédelmi hatósága.

A jelentés szerint az áradások jelentős anyagi károkat is okoztak. A víz mintegy 43 ezer házat árasztott el, emellett több mint 10 000 hektárnyi rizs- és egyéb termény került víz alá, és az áradásokban mintegy 6500 jószág és baromfi veszett oda. Az árvizek az infrastruktúrát is károsították, az áramkimaradások a közlemény szerint továbbra is több mint 553 ezer háztartást érintenek.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a heves esőzések péntekig folytatódnak.

Az elmúlt három napban már több mint 1500 milliméternyi csapadék hullott az ország déli és középső régióiban.

Pham Minh Chinh vietnámi miniszterelnök csütörtökön elrendelte, hogy a hadsereg helikopterekkel és motorcsónakokkal segítsen a mentésben és a segélyszállítmányok eljuttatásában.

Délkelet-Ázsiát idén különösen súlyos trópusi viharok és tájfunok sújtják.

Vietnámban a természeti katasztrófák miatt 2025-ben már 279 ember halt meg vagy tűnt el, és az anyagi kár is meghaladja a 2 milliárd dollárt (662 milliárd forint) az ország statisztikai hivatalának adatai szerint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)