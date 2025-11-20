Szentkirályi Alexandra: A Tisza jelöltjei túl baloldaliak és túl kockázatosak

Momentumosok, régi szocik, mindenféle liberális aktivisták. A Tisza jelöltjei túl baloldaliak és túl kockázatosak – írta a Fővárosi Közgyűlés fideszes frakcióvezetője csütörtök délután Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy amikor Magyarországon a baloldal kormányoz, akkor Brüsszel irányít. „Hazugságokkal ámítanak a választások előtt, majd megszorításokat és adóemeléseket zúdítanak a nyakunkba” – írta.

Hallgassunk az eszünkre, és szavazzunk a jobboldal jelöltjeire, akik már hosszú évek óta bizonyítanak, munkahelyeket, beruházásokat és felújításokat hoznak a választókerületekbe és mindig számíthatunk rájuk! – közölte.

A bejegyzéshez egy videót is csatolt, melyben azt mondta: lezárult a „tiszás casting”, és a jelöltek pont olyanok, mint sejtették. Hozzátette,

Pécsett „a hűtlen kezeléssel gyanúsított szoci alpolgármester” testvére, míg Újpalotán egy momentumos párttag indul.

Szentkirályi Alexandra közölte,

Csepelen a tiszás jelölt testvére az MSZP-nek kampányolt, a mohácsi tiszás jelölt korábban pedig egy „balos álcivil szervezet jelöltjeként” nyert mandátumot.

Szerinte ez a csapat több szálon köthető Puch Lászlóhoz, az MSZP egykori pénztárnokához.

Hiába, a kampány pénzbe kerül és rossz pénz nem vész el, tartja a mondás. A magyarok jól tudják mit hoz, ha a baloldal kormányoz, amely hazudik, ígérget, mert megszorításokat, adóemeléseket és drága számlákat hozna magával – írta.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)