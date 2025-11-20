Nemzetközi akció indult a gyerekek internetes bántalmazása ellen, a gyanúsítottakat elfogták

Az akció a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelem európai platformja keretében zajlott, és összesen 14 áldozatot azonosítottak.
Szerbiában hét feltételezett elkövetőt fogtak el, akiket pornográf anyagok megjelenítésének, megszerzésének és birtoklásának, kiskorú pornográfiai célú kizsákmányolásának bűncselekményével, valamint a gyermekek szexuális kizsákmányolásával létrehozott tartalom hosszabb időn keresztül történő letöltésével, tárolásával és internetes megosztásával gyanúsítanak.
A házkutatások során a rendőrök számítógépeken és más elektronikus eszközökön számos fotó- és videóanyagot találtak, amelyeken gyermekek szexuális kizsákmányolása látható.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!