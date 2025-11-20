Németországban megkezdődött a tárgyalása a férfinak, aki késsel támadt egy turistára a berlini holokauszt-emlékműnél

A berlini felsőbíróságon tartott tárgyalás első napján a vádlott ügyvédje, Daniel Sprafke azt mondta, védence egyelőre nem akar felszólalni. A vád szerint
a februárban elkövetett támadásnak iszlamista motivációja volt, és a férfi – aki szászországi lakhelyéről utazott Berlinbe, hogy tervét megvalósítsa – az Iszlám Állam terrorszervezet nevében követte el tettét.
A turistát életveszélyes sebesüléssel kórházba vitték, ahol életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani.
A bíróság 12 tárgyalási napot tűzött ki az üggyel összefüggésben, amelyben így várhatóan jövő januárban születik ítélet.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)