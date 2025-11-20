Műsorújság
Németországban megkezdődött a tárgyalása a férfinak, aki késsel támadt egy turistára a berlini holokauszt-emlékműnél

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.20. 13:57

Németországban megkezdődött csütörtökön a bírósági tárgyalása annak a férfinak, aki késsel súlyosan megsebesített egy spanyol turistát a berlini holokauszt-emlékműnél, a 19 éves szíriai menekült ellen terrorizmus és gyilkossági kísérlet a vád.

A berlini felsőbíróságon tartott tárgyalás első napján a vádlott ügyvédje, Daniel Sprafke azt mondta, védence egyelőre nem akar felszólalni. A vád szerint

a februárban elkövetett támadásnak iszlamista motivációja volt, és a férfi – aki szászországi lakhelyéről utazott Berlinbe, hogy tervét megvalósítsa – az Iszlám Állam terrorszervezet nevében követte el tettét.

A turistát életveszélyes sebesüléssel kórházba vitték, ahol életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani.

A bíróság 12 tárgyalási napot tűzött ki az üggyel összefüggésben, amelyben így várhatóan jövő januárban születik ítélet.

 A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

