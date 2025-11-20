Műsorújság
Menczer Tamás: Ha Zelenszkij jobb kezének Ali baba a fedőneve, akkor ő Hófehérke

Szerző: hirado.hu
2025.11.20. 15:02

| Szerző: hirado.hu
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az Ukrajnának küldött uniós pénzek egy jelentős része korrupt hálózatnál köthet ki, amelynek tagjai Zelenszkij elnök közeli emberei is lehetnek.

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy szerinte az Ukrajnának juttatott brüsszeli támogatások egy része nem arra a célra fordítódik, amire szánják. Úgy fogalmazott: a pénzek egy részét „eldurrogtatják”, másik részét pedig egy „ukrán háborús maffia” viheti haza. Példaként egy sajtóban említett, mintegy 100 millió dolláros összegre hivatkozott, amelyből állítása szerint házakat építettek volna.

A kommunikációs igazgató megjegyezte, hogy „szép házak lehetnek”, különösen akkor, ha „mindenhol aranyból van a budi meg a WC-kefe”.

Utalva itt Timur Mindicsre, az ukrán üzletemberre, Zelenszkij régi barátjára és bizalmasára, akinél november elején tartott házkutatás során aranyból készült vécét és dollárkötegeket találtak a nyomozók; az üzletember azóta is szökésben van.

A másik érintettként Andrij Jermak kabinetfőnököt említette, akit Zelenszkij legfontosabb politikai bizalmasának nevezett. Állítása szerint Jermak fedőneve „Ali baba” volt a korrupciós hálózaton belül.

Menczer kétségbe vonta, hogy az elnök nem tudott volna a történtekről, és úgy fogalmazott: ha valóban így van, akkor „az ő fedőneve a Hófehérke lesz”.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán

korrupció Ukrajnábanorosz–ukrán háborúukrán háborús maffia Menczer Tamás Európai Unió Ukrajna

