Menczer Tamás: Ha Zelenszkij jobb kezének Ali baba a fedőneve, akkor ő Hófehérke

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az Ukrajnának küldött uniós pénzek egy jelentős része korrupt hálózatnál köthet ki, amelynek tagjai Zelenszkij elnök közeli emberei is lehetnek.

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy szerinte az Ukrajnának juttatott brüsszeli támogatások egy része nem arra a célra fordítódik, amire szánják. Úgy fogalmazott: a pénzek egy részét „eldurrogtatják”, másik részét pedig egy „ukrán háborús maffia” viheti haza. Példaként egy sajtóban említett, mintegy 100 millió dolláros összegre hivatkozott, amelyből állítása szerint házakat építettek volna.

A kommunikációs igazgató megjegyezte, hogy „szép házak lehetnek”, különösen akkor, ha „mindenhol aranyból van a budi meg a WC-kefe”.

Utalva itt Timur Mindicsre, az ukrán üzletemberre, Zelenszkij régi barátjára és bizalmasára, akinél november elején tartott házkutatás során aranyból készült vécét és dollárkötegeket találtak a nyomozók; az üzletember azóta is szökésben van.

„A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky’s business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Kapcsolódó tartalom Dollárkötegeket foglaltak le Zelenszij szökésben lévő egykori üzlettársánál Timur Mindics szökése érzékeny kérdéseket vet fel az államapparátus tetején álló lehetséges cinkosokkal kapcsolatban is.

A másik érintettként Andrij Jermak kabinetfőnököt említette, akit Zelenszkij legfontosabb politikai bizalmasának nevezett. Állítása szerint Jermak fedőneve „Ali baba” volt a korrupciós hálózaton belül.

Menczer kétségbe vonta, hogy az elnök nem tudott volna a történtekről, és úgy fogalmazott: ha valóban így van, akkor „az ő fedőneve a Hófehérke lesz”.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán