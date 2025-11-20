Kambodzsa középső részén tucatnyian meghaltak, amikor autóbusz zuhant egy folyóba

Tizenhárom ember meghalt, és 24 megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant – közölte egy helyi rendőrtiszt.

Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton. „Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült” – nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek.

„A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál.”

A sérülteket a baleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.

A közúti balesetek halálos áldozatainak száma továbbra is magas a délkelet-ázsiai országban. A kormány jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában 1062 ember halt meg közúti balesetekben, 2256-an pedig megsérültek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)