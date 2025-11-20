Így sodort el pillanatok alatt egy vietnámi hidat a hatalmas árhullám – VIDEÓ

Az egyik Da Nhim folyón átívelő hidat másodpercek alatt elsodorta a hatalmas árhullám.
😱 A powerful surge of water in Vietnam swept away an entire bridge in seconds
Spanning the Da Nhim River, it had connected local communities for decades.
Local authorities say the flooding in Lam Dong Province is among the most severe and terrifying in recent years. pic.twitter.com/TEeSPKHtxB
A katasztrófa következtében több mint 43 ezer ház és 10 ezer hektár termőterület került víz alá. Elöntötte a víz a kávéültetvényeket is, a szélsőséges időjárás akadályozza a termény betakarítását. A már elárasztott településeken továbbra is nő a vízszint.
