Így sodort el pillanatok alatt egy vietnámi hidat a hatalmas árhullám – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2025.11.20. 19:20

Tizenhatan haltak meg az özönvízszerű esőzések, áradások és földcsuszamlások miatt Közép‑Vietnámban, ahol másodpercek alatt sodorta el az óriási árhullám a hidat.

Az egyik Da Nhim folyón átívelő hidat másodpercek alatt elsodorta a hatalmas árhullám.

A katasztrófa következtében több mint 43 ezer ház és 10 ezer hektár termőterület került víz alá. Elöntötte a víz a kávéültetvényeket is, a szélsőséges időjárás akadályozza a termény betakarítását. A már elárasztott településeken továbbra is nő a vízszint.

Kiemelt kép forrása: X.com

áradásidőjárásKatasztrófa Vietnam

