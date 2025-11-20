Hiába nevezi magát békepártinak az EU, az európai országok nehézfegyverzet-importja százötvenöt százalékkal megugrott

Miközben Európa a béke fontosságát hirdeti, minden eddiginél erősebb fegyveripart épít. A hivatalos nyilatkozatok a feszültségek csökkentéséről szólnak, ám a gyakorlatban milliárdos fegyverszállítási és gyártási szerződések születnek. Egy friss felmérés szerint az elmúlt évtizedben az európai országok nehézfegyverzet-importja százötvenöt százalékkal ugrott meg.

Az Európai Unió hiába nevezi magát békepártinak, a kontinens védelmi ipara soha nem látott ütemben pörög, a megrendelések és az exportengedélyek sorra döntik a csúcsokat – derül ki a SIPRI legfrissebb adataiból, amelyeket az Euractiv publikált. A kutatóintézet szerint 2015–19 és 2020–24 között

az európai országok nehézfegyverzet-importja százötvenöt százalékkal ugrott meg,

miközben a világ összfegyverforgalma szinte változatlan maradt.

A kontinens legnagyobb exportőrei – Franciaország, Németország és Olaszország – tovább erősítették pozícióikat.

A hajtóerőt az ukrajnai háború és a közös biztonságpolitikát átszövő bizonytalanság jelenti,

így a tagállamok egyre több fegyvert vásárolnak és exportálnak is egyszerre.

A hivatalos nyilatkozatok a feszültségek csökkentéséről szólnak, ám a gyakorlatban

milliárdos fegyverszállítási és gyártási szerződések születnek.

A globális exportot még mindig az Egyesült Államok vezeti, a világ fegyverkereskedelmének nagyjából negyvenhárom százalékával. Franciaország a második, míg Németország a harmadik helyet foglalja el. A legnagyobb európai cégek – az olasz Leonardo, a francia Thales, valamint a német Rheinmetall és az Airbus Defence & Space – évről évre rekordbevételekről számolnak be, több évtizedre szóló megrendelési állománnyal.

Forrás: Euractiv

A szállítmányok elsőként Európába érkeznek:

Ukrajna 2020 és 2024 között a világ legnagyobb fegyverimportőrévé vált,

a teljes globális behozatal közel 9,8 százalékával. Az európai NATO-tagállamok szintén felgyorsították az újrafegyverkezés ütemét, elsősorban amerikai eszközökre támaszkodva.

A második fő terület az ázsiai és közel-keleti térség, ahol India, Katar és a különböző öböl-menti államok továbbra is hatalmas értékben vásárolnak repülőket, hajókat és rakétarendszereket.

Kapcsolódó tartalom Az Egyesült Államok nem nézi jó szemmel az EU fegyveripari önállósodását 150 milliárd euró összegű hitelkeret állna rendelkezésre,

A harmadik terület okozza a legtöbb politikai feszültséget. Egyiptom komoly vásárló, különösen az európai hadihajók piacán, miközben a Szudánba kerülő fegyverek útja még ennél is nehezebben követhető. Jogvédő szervezetek szerint európai eredetű járművek és drónok tűntek fel a konfliktusövezetben.

Az uniós külügyi szolgálat jelentésében is az áll, hogy

a fegyverek útjának pontos feltérképezése „nehéz”,

mivel a szállítási láncok átláthatatlanok, a tagállami titoktartási szabályok pedig korlátozzák a belső ellenőrzést. A kormányok pedig egyszerre beszélnek az emberi jogok melletti elkötelezettségről és gazdasági kényszerekről. Szakértők szerint döntéshozók attól tartanak, hogy az export visszafogása munkahelyeket és iparágakat sodorna veszélybe.

Miközben Európa a béke fontosságát hirdeti, minden eddiginél erősebb fegyveripart épít. A profit azonban nem a nemzetállamoknál, hanem a globális nagyvállalatok kasszájában landol,

miközben sérül az átláthatóság, a hitelesség elve és az európai polgárok érdeke.

Kiemelt kép: Ukrán katona lövedékeket visz a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó frontvonalnál 2024. november 19-én (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)