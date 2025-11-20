Hiába nevezi magát békepártinak az EU, az európai országok nehézfegyverzet-importja százötvenöt százalékkal megugrott

Az Európai Unió hiába nevezi magát békepártinak, a kontinens védelmi ipara soha nem látott ütemben pörög, a megrendelések és az exportengedélyek sorra döntik a csúcsokat – derül ki a SIPRI legfrissebb adataiból, amelyeket az Euractiv publikált. A kutatóintézet szerint 2015–19 és 2020–24 között
az európai országok nehézfegyverzet-importja százötvenöt százalékkal ugrott meg,
miközben a világ összfegyverforgalma szinte változatlan maradt.
A kontinens legnagyobb exportőrei – Franciaország, Németország és Olaszország – tovább erősítették pozícióikat.
A hajtóerőt az ukrajnai háború és a közös biztonságpolitikát átszövő bizonytalanság jelenti,
így a tagállamok egyre több fegyvert vásárolnak és exportálnak is egyszerre.
A hivatalos nyilatkozatok a feszültségek csökkentéséről szólnak, ám a gyakorlatban
milliárdos fegyverszállítási és gyártási szerződések születnek.
A globális exportot még mindig az Egyesült Államok vezeti, a világ fegyverkereskedelmének nagyjából negyvenhárom százalékával. Franciaország a második, míg Németország a harmadik helyet foglalja el. A legnagyobb európai cégek – az olasz Leonardo, a francia Thales, valamint a német Rheinmetall és az Airbus Defence & Space – évről évre rekordbevételekről számolnak be, több évtizedre szóló megrendelési állománnyal.
A szállítmányok elsőként Európába érkeznek:
Ukrajna 2020 és 2024 között a világ legnagyobb fegyverimportőrévé vált,
a teljes globális behozatal közel 9,8 százalékával. Az európai NATO-tagállamok szintén felgyorsították az újrafegyverkezés ütemét, elsősorban amerikai eszközökre támaszkodva.
A második fő terület az ázsiai és közel-keleti térség, ahol India, Katar és a különböző öböl-menti államok továbbra is hatalmas értékben vásárolnak repülőket, hajókat és rakétarendszereket.
A harmadik terület okozza a legtöbb politikai feszültséget. Egyiptom komoly vásárló, különösen az európai hadihajók piacán, miközben a Szudánba kerülő fegyverek útja még ennél is nehezebben követhető. Jogvédő szervezetek szerint európai eredetű járművek és drónok tűntek fel a konfliktusövezetben.
Az uniós külügyi szolgálat jelentésében is az áll, hogy
a fegyverek útjának pontos feltérképezése „nehéz”,
mivel a szállítási láncok átláthatatlanok, a tagállami titoktartási szabályok pedig korlátozzák a belső ellenőrzést. A kormányok pedig egyszerre beszélnek az emberi jogok melletti elkötelezettségről és gazdasági kényszerekről. Szakértők szerint döntéshozók attól tartanak, hogy az export visszafogása munkahelyeket és iparágakat sodorna veszélybe.
Miközben Európa a béke fontosságát hirdeti, minden eddiginél erősebb fegyveripart épít. A profit azonban nem a nemzetállamoknál, hanem a globális nagyvállalatok kasszájában landol,
miközben sérül az átláthatóság, a hitelesség elve és az európai polgárok érdeke.
Kiemelt kép: Ukrán katona lövedékeket visz a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó frontvonalnál 2024. november 19-én (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)