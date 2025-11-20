„Hamarosan kiderülhet az igazság” – Donald Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt

Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely kötelezi az igazságügyi minisztériumot (DoJ) a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.

„Az igazság hamarosan kiderülhet, mert éppen most írtam alá az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt” – írta Trump a Truth Social közösségi platformon. Megfogalmazása szerint

a törvény segít „feltárni az igazságot bizonyos demokratákról és Epsteinhez fűződő kapcsolataikról”.

Korábban az amerikai elnök már megjegyezte, hogy vezető demokrata politikusok, köztük Bill Clinton korábbi elnök szorosabb kapcsolatot ápoltak a hírhedtté vált üzletemberrel.

A dokumentumok publikálása 30 napon belül esedékes,

de egyes adatok – például áldozatok személyes információi vagy folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó részek – visszatarthatók.

Pam Bondi igazságügyi miniszter megerősítette, hogy a minisztérium a törvénynek megfelelően jár el, és „maximális transzparenciára” törekszik, ugyanakkor a jogszabály megengedi az áldozatok személyes adatainak, valamint a folyamatban lévő nyomozásokat veszélyeztető részek visszatartását vagy kitakarását – mondta.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a héten a képviselőházban 427-1 arányban szavazták meg a javaslatot, ezt követően a felsőház, a szenátus tagjai úgy döntöttek, hogy ellenvoks nélkül azonnal az elnökhöz küldik aláírásra a törvényt.

Jeffrey Epstein 2019-es halálakor szexuális bűncselekmények, kiskorúak kizsákmányolása és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás bírósági tárgyalására várt. A vizsgálat megállapítása szerint a börtöncellájában öngyilkos lett.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér ház Ovális irodájában 2025. október 10-én (Fotó: MTI/EPA pool/Shawn Thew)