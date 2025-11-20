Fidesz–KDNP: A Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar emberek pénzét

A Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar emberek pénzét, Magyar Péter pártja ugyanis támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációja az MTI-hez eljuttatott közleményében csütörtökön.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja emlékeztetett, hogy az EP ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottsága csütörtökön szavazott a védelmi ipari beruházási csomagról.

A javaslat értelmében

Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz, illetve a Horizont Európa kutatás-fejlesztési keretprogram egyes részeihez. Ez azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket

– írták.

„Ez egy veszélyes, háborúpárti javaslat, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná. Továbbá ukrán szereplők hozzáférhetnének érzékeny európai védelmi technológiákhoz és fejlesztésekhez is. Ez, különösen az elmúlt hetekben nyilvánosságra került ukrán korrupciós botrány kapcsán, teljességgel elfogadhatatlan. A Tisza Párttal szemben mi nem engedjük, hogy a magyarok pénze ukrán aranyvécékben landoljon” – fogalmaztak.

Magyar Péter EP-képviselője, Lakos Eszter megszavazta a javaslatot – tájékoztattak. Ezzel – mint írták – újfent bebizonyosodott, hogy

a Tisza Párt teljes mellszélességgel támogatja, hogy a magyar és európai adófizetők pénze az ukrán frontra és aranyvécékbe folyjon el. Ukrán póló, ukrán fejlesztésű applikáció, brüsszeli program – ez az ajánlatuk

– hívták fel a figyelmet.

„Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a csütörtöki szavazáson is elutasítottuk ezt a javaslatot. Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, és kiállunk a béke mellett. Ez is az áprilisi választás tétje” – tette hozzá közleményében a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációja.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu