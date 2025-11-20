„El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket” – sokkolta Franciaországot a vezérkari főnök kijelentése

Franciaországnak „el kell fogadnia, hogy elveszíti gyermekeit”, ez feltétlenül szükséges a moszkvai rezsim legyőzéséhez – szögezte le Fabien Mandon vezérkari főnök a polgármesterek országos kongresszusán. Szavai országos döbbenetet váltottak ki, míg az elhangzottak kapcsán éles hangon tiltakoztak a parlamenti pártok képviselői.

„Minden tudásunk, minden gazdasági és demográfiai erőnk megvan ahhoz, hogy visszatartsuk a moszkvai rezsimet (…).

„Ami hiányzik, az a lelki erő, hogy elfogadjuk, hogy fájdalmat okozzunk magunknak

annak érdekében, hogy megvédjük azt, amik vagyunk” – mondta a polgármesterek előtt tartott beszédében a legmagasabb rangú francia tábornok.

Fabien Mandon vezérkari főnök hozzátette: „Ha országunk meghátrál, mert nem hajlandó elfogadni gyermekeinek elvesztését, ha a franciák meghátrálnak azért, mert gazdasági nehézségeket kell elviselniük, és mert a prioritások a védelmi termelésre irányulnak, akkor veszélyben vagyunk” – tette hozzá. Szerinte erről beszélni kell a településeken.

The Astounding scale of Ukraines war dead revealed Vast cemeteries across Ukraine are literally overflowing with the dead. The Dictator Zelensky claims only 41,000 are dead? There are almost 600 cemeteries in Ukraine like these. In reality, over a million are dead / MIA pic.twitter.com/xh6q07FHom — Chay Bowes (@BowesChay) March 4, 2025

Drónokat a franciáknak!

Mandon megismételte azt a brüsszeli körökben gyakran hangoztatott, kész tényként interpretált feltevést, miszerint Oroszország nem állna meg Ukrajnánál, hanem felkészülne egy 2030-as konfrontációra a NATO-tagállamokkal. A vezérkari főnök szerint „Oroszország meg van győződve arról, hogy az európaiak gyengék”, pedig szerinte Franciaország elég technikai szakértelemmel rendelkezik a ahhoz, hogy „a világ legjobbjait gyártsa a védelmi iparban, például a drónok terén”.

❗️According to Zelensky, Russia launched over 470 drones and 48 missiles at Ukraine today. Ternopil’s 9-story buildings hit — people may be trapped;

Dozens injured, 9 lives lost;

Kharkiv hit hard again — children among the wounded;

Energy attacks in Ivano-Frankivsk and Lviv… pic.twitter.com/2LJl4T1tCU — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) November 19, 2025



A polgármesterekhez fordulva arra is kitért: a hadseregnek 200 ezer fős állománya van, kommunánként körülbelül 5 fő. (A kommuna a legkisebb francia közigazgatási egység – a szerk.) Mandon elmondta: meg akarja duplázni a tartalékosok számát, hogy az elérje a 80 ezer főt.

Ebben szerinte „a polgármestereknek alapvető szerepük van”.

Mandon hosszasan sorolta, milyen gyakorlati intézkedések szükségesek, és hogy a háborús készülődés során mely területeken lesz szükség a polgármesterek segítségére.

The encircled garrison of #Mirnograd, along with the units from #Pokrovsk that retreated into it, which refuses to surrender, is being destroyed along with the high-rise buildings in which it is inhabited by three-ton FAB-3000 gliding aerial bombs.#Donbass #Russia #Ukraine pic.twitter.com/IOWfLB5kPB — Tesla Dogs (@TeslaDogs) November 20, 2025

Készüljön fel arra, hogy elveszítse a gyermekeit!

Balandraud, a Francia Polgármesterek Szövetségének elnöke így reagált a beszédre:

„Készüljön fel arra, hogy elveszítse a gyermekeit? Nem, nem állok készen arra, hogy ezt így mondjam a nyilvánosságnak!”

A hadsereg vezérkari főnökének „nincs joga pánikot kelteni a franciákban olyan riogató nyilatkozatokkal, amelyek egyáltalán nem felelnek meg az ország hivatalos álláspontjának” – jelentette ki a vezérkari főnök beszédére reagálva a legerősebb parlamenti párt, a konzervatív Nemzeti Tömörülés képviselője, Sébastien Chenu.

War in Ukraine 🇺🇦🇷🇺 Ukrainian fighters on the front line trying to halt Russian offensive #Ukraina #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/oGlKCbhpro — Skënderbej_ (@AncientAlien01) November 13, 2024



„Ha azt mondja, amit Macron gondol, az súlyos. Ha azt mondja, amit Macron nem gondol, az is súlyos. Túllépi a szerepét!” – háborgott a képviselő.

„Teljesen őrült”

Nicolas Dupont-Aignan, a 2027-es elnökválasztás szuverenista jelöltje és a Debout la France párt elnöke „teljesen őrültnek” nevezte a vezérkari főnök beszédét. „Fel akarják áldozni gyermekeinket egy öngyilkos háborúban Oroszország ellen. Pedig ami gyermekeinket fenyegeti, az a mindennapi bizonytalanság” – írta az X-en.

Rest In Piss

A candid photo of Vdv troops before invasion 22 now in 25 all are dead apart from two,who aren’t but have life changing injuries. pic.twitter.com/vf0LknX2dO — The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) April 3, 2025



Nemcsak a konzervatív pártok, hanem a baloldal szinte teljes palettája is tiltakozását fejezte ki a beszédet követően. A Szocialista Párt elnökjelöltje, Ségolène Royal, szintén az X-en ezt tette közzé: „Nem, vezérkari főnök úr, Franciaország nem fogja elfogadni, hogy gyermekeit egy sodródó hatalom miatt elveszítse.” Royal elítélte az „elmebeteg” kijelentéseket, amelyek „még tovább gyengítik a fiatalok amúgy is alacsony önbizalmát,

destabilizálják a francia gazdaságot és nevetségessé teszik Franciaországot”.

A szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország párt vezetője, Luc Mélenchon „teljes egyet nem értését” fejezte ki a hadsereg vezérkari főnökével. „Nem az ő dolga, hogy polgármestereket vagy bárki mást kérjen föl olyan háborús előkészületekre, amelyekről senki sem hozott döntést!” – reagált a trockista politikus az X-en.

A vezető kommunista francia politikus, Fabien Roussel a maga részéről „veszélyesnek” minősítette Fabien Mandon tábornok nyilatkozatát.

„51 ezer háborús emlékmű áll a városainkban és falvainkban, nem elég ez?

Igen a nemzetvédelemre, de nem az elviselhetetlen, háborús uszító retorikára!” – tette hozzá a Francia Kommunista Párt országos titkára.

Kiemelt kép: Fabien Mandon francia vezérkari főnö. (Forrás: X)