Bezárják az utolsó lengyelországi orosz konzulátust a varsói vasútvonal felrobbantása miatt

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerdán az orosz katonai hírszerzést (GRU) tette felelőssé a közelmúltban az Ukrajnába vezető lengyel vasútvonalon elkövetett szabotázsok megszervezéséért, és bejelentette, hogy bezárják a gdanski orosz konzulátust.

„Egy külföldi állam jól felkészült szabotőröket küldött, és csak a csoda akadályozta meg őket céljuk elérésében” – hangoztatta Sikorski a lengyel parlament alsóházában tartott beszédében.

A hétvégén Lengyelországban két szabotázsműveletet hajtottak végre, az egyiket a Varsót az ukrán határnál fekvő Dorohusk állomással összekötő vasútvonalon. Az első esetben a vasúti pályát robbanószerrel felrobbantották, míg a második esetben a megrongált vasúti infrastruktúra miatt egy 475 utast szállító vonatnak hirtelen le kellett állnia.

Sikorski kijelentette: „Az elmúlt napokban külföldi szolgálatok olyan tevékenységét észleltük, amely vasúti katasztrófához és több ember halálához vezethetett volna”.

Donald Tusk miniszterelnök kedden kijelentette, hogy Varsó két ukrán állampolgárt azonosított tettesekként, akik az orosz titkosszolgálatok utasításait követték.

A külügyminiszter elmondta, hogy „az orosz GRU rendszeresen hamis zászló alatt alkalmaz alvállalkozókat, hogy elvégezzék a piszkos munkát” helyette.

„Ezúttal nemcsak felforgatásról volt szó, mint korábban, hanem állami terrorról” – jelentette ki, majd hangoztatta: „Erre válaszolunk, és nem csak diplomáciai úton, amiről a következő napokban tájékoztatni fogjuk önöket”.

A parlamenti beszédét követő sajtótájékoztatón a tárcavezető bejelentette, hogy bezárják az orosz konzulátust az észak-lengyelországi Gdanskban. Kifejtette:

„Úgy döntöttem, hogy visszavonom az engedélyt Oroszország utolsó [Lengyelországban lévő] konzulátusának működésére Gdanskban”.

A korábban működő orosz konzulátusokat a lengyel hatóságok fokozatosan bezárták, miután Lengyelországban fokozódtak a szabotázsakciók, amelyekért Varsó Moszkvát okolta. A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy „nem ez lesz a teljes válaszunk” a közelmúltbeli incidensekre.

A politikus szólt arról, hogy több alkalommal figyelmeztette Oroszországot: ha nem szünteti be Lengyelország elleni ellenséges akcióit, Varsó tovább fogja csökkenteni az orosz diplomáciai és konzuli jelenlétet az országban. Lengyelország ugyanakkor nem tervezi a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal – mondta. „Nem tervezzük a diplomáciai kapcsolatok megszakítását, ahogyan más országok sem szakították meg őket, ahol szabotázsok vagy terrorcselekmények történtek” – tette hozzá.

Sikorski beszámolt arról is, hogy szerda este személyesen megbeszéli ezt a kérdést a NATO főtitkárával, Mark Ruttével, csütörtökön pedig tájékoztatja az európai uniós külügyi tanácsot a történtekről.

Kiemelt kép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a lengyel parlament ülésén szólal fel Varsóban 2025. november 19-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Albert Zawada)