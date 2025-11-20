Az utolsó akadály is elhárult, kiadják az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit Németországnak

Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta annak az ukrán állampolgárnak a kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak – közölte szerdán Nicola Canestrini, a férfi ügyvédje.

A Semmítőszék döntése értelmében a Szerhij Kuznyecov néven azonosított 49 éves férfit már a napokban átadhatják a német hatóságoknak.

Az ügyben hetekig tartó jogi huzavonát követően, fellebbezési eljárásoknak köszönhetően az ügy egyre magasabb bírósági szintre került. A Semmítőszék az utolsó jogorvoslati lehetőséget biztosította.

A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva. A bíróság már szeptemberben elrendelte Szerhij Kuznyecov kiadatását, de a legfelsőbb bíróság eljárási hibák miatt felfüggesztette a határozat végrehajtását, és új eljárást rendelt el. Egy október végi ítéletben az újonnan kijelölt bírói tanács ismét jóváhagyta a kiadatást, amely ellen a védelem ismét fellebbezett a Semmisítőszéknél.

Feltehetőleg Hamburgban fogják bíróság elé állítani a két gázvezeték elleni szabotázsakció koordinálásával gyanúsított férfit.

A német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást.

Kiemelt kép: A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség)