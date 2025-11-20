Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi rjazani és az ilszki olajfinomítóra

Ukrán egységek újabb csapást mértek csütörtökre virradóan az oroszországi Rjazanban, illetve Ilszkben lévő olajfinomítóra – közölte az ukrán vezérkar.

A közlés szerint találatot regisztráltak, és tüzet észleltek a rjazani finomító egyes berendezéseinek környékén, de a károk mértékét még nem tudják pontosan. A hadsereg vezetése kiemelte, hogy a rjazani olajfinomító éves tervezett kapacitása 17,1 millió tonna, és Oroszország legnagyobb finomítói közé tartozik. A finomító évente átlagosan 840 ezer tonna repülőgép-kerozint állít elő más kőolajtermékek mellett, és részt vesz az orosz légierő ellátásában. Az ukrán erők ezenfelül eltaláltak egy orosz katonai összpontosulást Donyeck megye megszállt részében a vezérkar szerint.

Bródi Róbert, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnoka elmondta, hogy az oroszországi krasznodari régióban lévő ilszki olajfonomítóra újabb csapást mértek az éjjel.

Bródi elmondása szerint az ilszki gyár évi hatmillió tonnánál is több kőolajat dolgoz fel, az egyik legnagyobb munkáltató a Krasznodari területen, és jelentős hatással van a régió gazdaságára.

Denisz Smihal védelmi miniszter Telegram-csatornáján közölte, hogy több ukrán gyártónál készen állnak a sorozatgyártásra a drónok elleni lőszerek. „Ezeknek a lőszereknek köszönhetően az ukrán katonák hatékonyabban tudnak majd védekezni az ellenséges FPV és Mavic drónokkal szemben” – emelte ki Smihal.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Telegramon arról tájékoztatott, hogy „vádat emeltek öt olyan tisztségviselő ellen 367 ukrán gyermek Oroszországba történő deportálása miatt, aki az Oroszország által irányított szakadár Donyecki Népköztársaságnak (DNR) dolgozik, és a donyecki régió bentlakásos iskoláiból vitte el a gyerekeket. Az SZBU közölte, hogy a vádlottak között van Mihail Kusakov orosz állampolgár, a DNR korábbi oktatási minisztere, valamint négy bűntársa: Ihor Lizov, a DNR amvroszijivkai járási adminisztráció vezetője; Okszana Plotnicka, a megszállás alatt lévő, 4. számú amvroszijivkai bentlakásos iskola igazgatója, Lilija Bilik, az oktatási intézmény igazgatóhelyettese és Irina Setelja, a megszállás alatt lévő Vuhlehirszk 6. számú speciális bentlakásos iskolájának vezetője.

A vádirat szerint 2022. február 19-én az érintettek a Kreml utasítására megszervezték a 4. számú amvroszijivkai bentlakásos iskola 223 növendékének, valamint a 27. számú dokucsajevszki speciális bentlakásos iskola 11 tanulójának illegális elszállítását az oroszországi Kurszki területre.

Ugyanezen a napon további 130 ukrán gyereket deportáltak Oroszország Rosztovi területére, ezúttal a vuhlehirszki 6. számú speciális bentlakásos iskolából. Március 15-én újabb három gyermeket szállítottak el az amvroszijivkai iskolából a Kurszki területre.

„Az agresszor állam képviselőinek közreműködésével a felsorolt intézményekből 159 ukrán gyereket orosz családok gyámsága alá helyezték. Ők mindmáig Oroszország területén élnek. Ezek az elkövetők megsértették a genfi egyezménynek a polgári lakosság háborús védelméről szóló cikkét, amely tiltja a védett személyek kényszerű áttelepítését vagy deportálását a megszállt területről a megszálló állam területére. A gyanúsítottak ellen távollétükben emeltek vádat háborús bűncselekmények elkövetése miatt. Mivel a vádlottak megszállt területen rejtőzködnek, az elfogásukra tett erőfeszítéseket folytatni kell” – írta az SZBU.

Ukrán tengerészgyalogosok videóra rögzítették, amint egy nagyerejű bomba becsapódik egy többszintes lakóépületbe a Donyeck megyei Mirnohradban.

A felvételt az 503. különálló zászlóalj közzé tette a Facebookon. Ezen látszik, amint az épület fölött hatalmas tűz- és füstoszlop emelkedik, és körülveszi a házat.

„Az oroszok továbbra is a föld színével akarják egyenlővé tenni Mirnohradot. A videón látható, hogy valószínűleg egy KAB-3000 légibomba, a megszállók arzenáljának egyik legerősebb bombája becsapódik. A lövedék súlyának majdnem felét, 1200-1400 kilogrammot, a robbanóanyag teszi ki” – írta az ukrán alakulat bejegyzésében. Az UNIAN hírügynökség hozzáfűzte, hogy Mirnohrad városában 2022 februárja előtt mintegy 56 ezer ember élt, idén októberre viszont már csak mintegy kétezer lakos maradt ott.

Kiemelt kép: Az ukrán 44. önálló tüzérdandár katonái 2SZ22 Bohdana ukrán 155 mm-es önjáró löveggel tüzelnek az orosz állásokra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/EPA)