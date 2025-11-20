Az EU migrációs paktuma egy rosszul sikerült egyveleg – közölte Andrej Babis

„Lengyelországhoz hasonlóan mi is világosan tudomására hozzuk Brüsszelnek, hogy a többiek hibája miatt nem kívánjuk veszélyeztetni állampolgáraink biztonságát” – mutatott rá a politikus, aki 2017 és 2021 között már állt a kormány élén.
Tudomására hozzuk Brüsszelnek azt is, hogy
„az az elv, miszerint mi magunk fogunk dönteni arról, ki fog nálunk élni és dolgozni, számunkra áthághatatlan”
– húzta alá Babis.
Andrej Babis írásában bírálta az előző kormányt, amely szerinte hazudott, amikor azt állította, hogy tekintettel a befogadott ukrajnai menekültek nagy számára, Csehország kivételt kapott a migrációs paktum előírásai alól, nem kell már több menekültet befogadnia, és szolidaritási hozzájárulást sem kell befizetnie az uniós kasszába. Azt írja, hogy a kivétel csak egy évre szól, s az ukrajnai háború befejezésével minden megváltozhat. „A sikeres külpolitikát én nem így képzelem el” – szögezte le a politikus.
Kapcsolódó tartalom
Fidesz-KDNP: Brüsszel 2026-ban is háborús uniós költségvetést akar, el akarja indítani a migránsok erőltetett betelepítését
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Gelmert Finol)