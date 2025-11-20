A pakisztáni hadsereg lázadókkal végzett az afgán határon

Huszonhárom lázadót öltek meg két katonai művelet során az afgán határ mentén – jelentette be csütörtökön a pakisztáni hadsereg, egy héttel azután, hogy egy öngyilkos merénylet 12 halálos áldozatot követelt Iszlámábádban.

„November 19-én 23 harcos halt meg” – közölte a hadsereg egy nyilatkozatban.

A megölt harcosok a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű terrorszervezet tagjai voltak, akik Afganisztánban kaptak kiképzést, és ugyanazt az ideológiát vallják, mint az afgán tálibok vagy hozzájuk kapcsolódó csoportok.

Egyben azzal vádolják őket, hogy a Pakisztánnal szemben álló India nevében cselekednek.

A katonai műveletek a Kurram körzetben, a hegyvidéki Hájber-Pahtunhva tartomány, az Afganisztánnal közös, átjárható határon zajlottak. „Pakisztán továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy felszámolja az országban a külföldi hatalmak által támogatott és finanszírozott terrorista fenyegetést” – áll a kiadott közleményben.

Az elmúlt hónapokban Pakisztán többször is azzal vádolta Indiát, amellyel májusban fegyveres konfliktusba keveredett, hogy támogatja a pakisztáni területen lévő lázadókat.

Pakisztánban az afgán tálibok 2021. nyári kabuli hatalomra kerülése óta megnövekedett a biztonsági erők elleni támadások száma, és Pakisztán egy másik szomszédját, Afganisztánt vádolja a pakisztáni tálibok támogatásával, amit Kabul tagad.

A mostani rajtaütések egy héttel azután történtek, hogy egy öngyilkos merényletben 12-en meghaltak és többtucatnyian megsérültet egy iszlámábádi bíróság előtt. A támadás elkövetésének felelősségét a pakisztáni tálibok egyik frakciója vállalta. A merényletet Afganisztánból szervezték meg, állítja Iszlámábád, amely négy gyanúsítottat vett őrizetbe.

A Pakisztán és Afganisztán közötti kapcsolatok, amelyeket ezek a visszatérő biztonsági kérdések megrontottak, annyira mélyponton vannak, hogy október közepén a két ország között nagyon súlyos összecsapások törtek ki. A harcok főként a határon folytak, de a konfrontáció Kabulra is átterjedt, ahol robbanások voltak, amelyeket Iszlámábád „precíziós csapásoknak” nevezett.

A két szomszédos ország egy törékeny fegyverszünetről állapodott meg, amelynek részleteit több tárgyalási forduló ellenére sem sikerült pontosítani, mivel a biztonsági kérdésekben nem tudtak megegyezni. Azzal fenyegetőztek, hogy támadással válaszolnak, ha területüket támadás éri.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)