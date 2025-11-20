A Louvre biztonsági rendszerét kijátszva a Mona Lisa mellé rakták a portréjukat – VIDEÓ

A nagy rablás után pár héttel saját portréjukat csempézték a Louvre-ba belga fiatalok. Az ügyet akár a bíróság elé is viheti a múzeum.

Nem sokkal azután, hogy kirabolták a világ talán leghíresebb múzeumát, két belga fiatal ismét kijátszotta a Louvre biztonsági rendszerét – írja a Daily Star.

A két fiatalember célja azonban nem az volt, hogy eltulajdonítsanak valamit a párizsi galériából, hanem az, hogy elhelyezzenek egy, a Mona Lisa stílusát megidéző festményt a kiállítótérben, ami kettejüket ábrázolja.

A történet két főszereplője, Neal Remmerie és Senne Haverbeke pedig még egy videót is megosztott az akcióról a közösségi médiában,

A posztban látható, ahogy a két fiatal a belépéskor átesik a biztonsági ellenőrzésen, és sikeresen becsempész egy LEGO-képkeretét a múzeumba, majd ki is helyezik a képet a Leonardo da Vinci ikonikus festményének is otthont adó terem egyik falára.

A kiemelt kép forrása: TikTok