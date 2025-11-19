Zelenszkij reméli, hogy év végéig sor kerülhet egy újabb orosz–ukrán fogolycserére

Ukrajna reméli, hogy az év végéig újraindulnak a fogolycserék Oroszországgal – jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij Ankarában, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott egyeztetés után tartottak közös sajtótájékoztatót.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a kijevi vezetés számít Törökország diplomáciai erőfeszítéseire a háború befejezése érdekében. Mint mondta, Törökország segítségével eddig 2500 ukrán katonát sikerült kiváltani az orosz hadifogságból.

„Természetesen tartalmi megbeszéléseket folytattunk a diplomáciai helyzetről. És mostanra számos folyamat vált aktívabbá, és biztosítani akarjuk, hogy mindez az aktivitás főleg a békére irányuljon”

– hangoztatta Zelenszkij, aki szerint török hivatali partnerével egyebek között a két ország közötti együttműködésről és a közös gyártási projektekről is egyeztettek.

Zelenszki újfent hangsúlyozta a biztonsági garanciák fontosságát. Szót ejtett arról is, hogy szeretnék bevonni Törökországot az úgynevezett hajlandók koalíciójába, különösen annak haditengerészeti komponensébe.

„Mindenki tisztában van a Fekete-tenger biztonságának jelentőségével, és ezt a biztonságot csak Törökországgal együtt lehet garantálni” – mondta Zelenszkij, akit az Interfax Ukrajina idézett.

A török elnök arról beszélt, hogy Törökország igyekszik hozzájárulni Ukrajna helyreállításához török vállalkozók segítségével, akik még a nehéz körülmények ellenére sem hagyják el az országot, folytatva ottani tevékenységüket. Kijelentette, hogy hazája mindig kész megvitatni Oroszországgal az ukrajnai helyzet rendezésének lehetőségeit, olyan javaslatokat, amelyek felgyorsítják a tűzszünetet és megnyitják az utat a igazságos és tartós béke felé.

Erdogan azt mondta, hogy Törökország nagy jelentőséget tulajdonít az Egyesült Államok részvételének a konfliktus rendezésében.

Kiemelt kép: Fogolycsere keretében oroszok által szabadon engedett ukrán hadifoglyok 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPAMTI/EPA)