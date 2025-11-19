Újabb kísérletet tett Trump a békéért – Kijevbe utazott egy magasrangú amerikai küldöttség

Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkára, valamint két, négy csillaggal kitüntetett tábornok tárgyalásokat fog folytatni Volodimir Zelenszkij elnökkel és más ukrán tisztviselőkkel, valamint a hadsereg és az ipar legfőbb képviselőivel. Emellett Driscoll egy későbbi időpontra orosz tisztviselőkkel is tervez találkozót – írja a The Wall Street journal.

A portál értesülése szerint

a Fehér Ház ezen lépése részben abból a meggyőződésből fakad, hogy Moszkva nyitottabb lehet a katonai közvetítéssel történő tárgyalásokra, illetve abból a csalódottságból is következik, hogy a korábbi próbálkozások kevés eredményt hoztak.

„Driscoll azért utazik Ukrajnába, hogy tájékozódjon a helyszíni körülményekről. Részt fog venni a találkozókon, majd beszámol az eredményekről a Fehér Háznak” – mondta egy magas rangú adminisztrációs tisztviselő. Hozzátette:

„Az elnök világossá tette, hogy ideje leállítani a harcokat és megkötni a háború végét célzó megállapodást.”

Egy másik tisztviselő szerint Driscoll küldetése a béketárgyalások újraindítása Trump elnök nevében.

Driscoll felettese, Pete Hegseth védelmi miniszter januári hivatalba lépése óta nem látogatott Kijevbe. Bár szokatlan döntésnek tűnik, hogy a hadsereg polgári vezetőjét küldik, – akinek feladata elsősorban a katonák kiképzése és felszerelése – Trump gyakran támaszkodik váratlan küldöttekre, például Steve Witkoff volt ingatlanfejlesztőre, aki jelenleg az elnök különleges megbízottjaként dolgozik.

Egyelőre nem világos, hogy Driscoll a Fehér Ház részéről új tárgyalási javaslatot vázolt-e fel Zelenszkijnek, azonban ismert a Fehér Ház korábbi javaslata, miszerint a feleknek le kellene fagyasztani a kelet-ukrajnai frontvonalakat a béketárgyalások előmozdítása érdekében.

Driscoll egyike azon kevés magas rangú amerikai tisztviselőnek, aki Ukrajnába látogatott Trump Fehér Házba való visszatérése óta.

Újabb kísérlet a békéért

A Trump-adminisztráció többször is kísérletet tett a 2022-ben kezdődött konfliktus békés úton történő lezárására. Az ukrán és orosz tisztviselők azonban hónapok óta nem tartottak közvetlen tárgyalásokat, és az amerikai erőfeszítések az augusztusi alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó óta stagnálnak.

Októberben Trump elhalasztotta a Budapestre tervezett következő találkozót Putyinnal, és új szankciókat vezetett be az orosz olajcégekre, miután az orosz tisztviselők világossá tették, hogy nincs szándékukban megállapodni. A budapesti békecsúccsal kapcsolatban Orbán Viktor a washingtoni látogatását követően kijelentette: a budapesti békecsúcsot meg fogják tartani. Előző héten pedig a Kreml arról adott hírt, hogy szerintük még mindig lehetséges Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök budapesti találkozója. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ráadásul ismét felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy folytassák a Vlagyimir Putyin és Donald Trump között tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészületeit.

A Fehér Ház mostani kezdeményezése azután történt, hogy az utóbbi hetekben fokozódtak az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna területén, miközben Moszkva a délkeleti Zaporizzsjia régióban területi nyereségekről számolt be.

Trump a Fehér Házban kedden jelezte, hogy továbbra is bízik abban, hogy meg tudja állítani a harcokat:

„Valójában nyolc háborút már leállítottam. Van még egy, amit Putyinnal kell megoldanom. Kicsit meglepett Putyin, tovább tart, mint gondoltam.”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)