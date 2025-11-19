Tömeges csapást mért Ukrajna hadi- és energiaiparának létesítményeire Oroszország

Tömeges csapást mért Ukrajna hadi- és energiaiparának létesítményeire, valamint nagy hatótávolságú drónoknak az ország nyugati régióiban található raktáraira az orosz hadsereg – közölte szerdán a moszkvai katonai tárca.

A minisztérium szerint a nagy hatótávolságú, légi és tengeri indítású fegyverekkel, köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az oroszországi civil célpontok elleni ukrán „terrortámadásokra”.

Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város felmentésére az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott Hrisine település környékéről, a Mirnohradban (Dimitrov) bekerített ejtőernyős és tengerészgyalogos csoportok pedig három kísérletet tettek az északi irányú kitörésre.

Ebben a körzetben 255 ukrán halt meg, valamint az ukrán fél három páncélozott harcjárművet is veszített.

A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál és Kutykivkánál két sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésére, valamint az Oszkil folyó lerombolt átkelőinek helyreállítására, és a város térségében mintegy hatvan katonát, valamint egyebek mellett három páncélozott harcjárművet veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereg által használt energiaipari és vasúti infrastrukturális létesítményeket, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két amerikai MLRS sorozatvetőt, három harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, négy ATACMS műveleti-harcászati rakétát, hét irányított légibombát, továbbá 93 repülőgép típusú és két tengeri drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium által 2025. november 17-én közreadott videóról készített képen orosz katonák 122 milliméteres BM-21-es Grad rakétavetővel tüzelnek ukrán célpontra egy nem megnevezett ukrajnai helyszínen (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)