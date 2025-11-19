Tisztogatásokat ígért és újabb 60 milliárd eurót kért az uniós nagykövetektől az ukrán miniszterelnök

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök közölte, hogy találkozott az Európai Unió tagállamainak nagyköveteivel, és a A ZN,UA értesülései szerint többek között megvitatták az Ukrajnában tapasztalható korrupció kérdését. Szviridenko átfogó tisztogatásokat ígért a kormányban, egyúttal pedig közölte a nagykövetekkel: Ukrajnának a „túléléshez” és további működéséhez 60 milliárd euróra van szüksége.

A miniszterelnök hivatalos közleménye szerint az uniós diplomatákat tájékoztatták az „energetikai ágazatban végrehajtandó, a korrupció visszaszorítását és a hatékonyság növelését célzó új intézkedésekről”. A felek emellett tárgyaltak Ukrajna jövő évi költségvetési szükségleteiről is.

„A kormány intézkedései teljes körű együttműködésre és közös munkára irányulnak a korrupcióellenes intézményekkel annak érdekében, hogy biztosítsuk a végrehajtó hatalom átlátható működését. Az európai diplomaták pozitívan értékelték ezeket a lépéseket”

— hangsúlyozta Szviridenko, majd hozzátette: „Arra kértük partnereinket, hogy kapcsolódjanak be a folyamatba, és első lépésként tegyenek javaslatot jelöltekre az Energoatom felügyelőbizottságába.”

Elmondása szerint a kormány megvizsgálja annak lehetőségét, hogy nemzetközi auditorokat vonjanak be az ellenőrzési folyamatba, valamint fontolóra veszi az állami tulajdonú vállalatok felügyelőbizottságainak frissítését az energiaszektorban – írja a ZN,UA.

Kiemelt kép: Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a szlovák hivatali partnerével, Robert Ficóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követően Kassán 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogová)