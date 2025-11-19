Tisztogatásokat ígért és újabb 60 milliárd eurót kért az uniós nagykövetektől az ukrán miniszterelnök

A miniszterelnök hivatalos közleménye szerint az uniós diplomatákat tájékoztatták az „energetikai ágazatban végrehajtandó, a korrupció visszaszorítását és a hatékonyság növelését célzó új intézkedésekről”. A felek emellett tárgyaltak Ukrajna jövő évi költségvetési szükségleteiről is.
„A kormány intézkedései teljes körű együttműködésre és közös munkára irányulnak a korrupcióellenes intézményekkel annak érdekében, hogy biztosítsuk a végrehajtó hatalom átlátható működését. Az európai diplomaták pozitívan értékelték ezeket a lépéseket”
— hangsúlyozta Szviridenko, majd hozzátette: „Arra kértük partnereinket, hogy kapcsolódjanak be a folyamatba, és első lépésként tegyenek javaslatot jelöltekre az Energoatom felügyelőbizottságába.”
Elmondása szerint a kormány megvizsgálja annak lehetőségét, hogy nemzetközi auditorokat vonjanak be az ellenőrzési folyamatba, valamint fontolóra veszi az állami tulajdonú vállalatok felügyelőbizottságainak frissítését az energiaszektorban – írja a ZN,UA.
Kiemelt kép: Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a szlovák hivatali partnerével, Robert Ficóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követően Kassán 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogová)