Rendkívüli: már ezen a héten megállapodás születhet az ukrajnai háború lezárásáról

A Fehér Ház egy nagyszabású béketerv nyilvánosságra hozatalát tervezi, amely véget vethet a három és fél éve tartó az orosz–ukrán háborúnak – írja hírlevelében az amerikai Politico. A lap washingtoni forrásokra hivatkozva azt is írja, a felek legkorábban már ezen a héten, legkésőbb november végéig megállapodhatnak a tervezetről.

A lapnak nincsenek értesülései a szóban forgó tervezetről, azonban az Axios kedden arról írt egy magas rangú orosz tisztviselőre hivatkozva, hogy titkos tárgyalások zajlanak Moszkva és Washington között egy lehetséges, a gázai rendezés tapasztalatain nyugvó 28 pontos tervezetről. Az Axios forrásai szerint a terv pontjai négy fő kategóriába sorolhatók:

béke Ukrajnában, biztonsági garanciák, európai biztonság, az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolatai Oroszországgal és Ukrajnával.

Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott az Axiosnak elmondta, hogy a terv alapgondolata az, hogy azokat az elveket, amelyekben Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztusban Alaszkában megállapodott, egy olyan javaslattá formálják, amely

„nemcsak az ukrajnai konfliktust kezeli, hanem azt is, hogyan lehet helyreállítani az amerikai–orosz kapcsolatokat, és rendezni Oroszország biztonsági aggályait”.

Szerdán pedig arról láttak napvilágot sajtóértesülések, miszerint Donald Trump utasítására szerdán magas rangú delegáció – köztük Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkára – utazott Kijevbe, hogy tárgyalásokat folytasson az ukrajnai háború lezárásáról, ezzel újabb kísérletet téve a béketárgyalások újjáélesztésére.

Az amerikai delegáció várhatóan találkozni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – aki a Reuters szerint nemsokára Ankarába utazik, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tekintse át az ukrajnai béke lehetőségét –, ahogy számos vezető ukrán tisztviselővel is. A Politico szerint a mostani tervezet kidolgozásában nem vettek részt sem az ukránok, sem Washington európai szövetségesei. „Nem igazán foglalkozunk most az európaiakkal, (…) az a fontos, hogy Ukrajna elfogadja” – mondta egy meg nem nevezett fehér házi forrás a Politicónak. A lap szerint a Fehér Ház optimista a tervezettel kapcsolatban, mivel arra számít, hogy az ukrán elnökhöz is köthető korrupciós botrány,

a Timur Mindics-ügy, valamint a fronthelyzet együttesen olyan nyomást gyakorolhatnak Zelenszkijre, hogy elfogadja a megállapodást.

A Politico szerint mindezek ellenére elképzelhető, hogy Zelenszkij továbbra sem fog hajlani a megegyezésre – amennyiben az területcserével járna –, ugyanakkor a nyomás minden korábbinál erősebb lesz, hogy előbb-utóbb megállapodjon. Amennyiben ez így lesz, tehát Washington, Moszkva és Kijev képesek lesznek megállapodni, akkor következhet „az a korábban elhalasztott” – a Politico szó szerint így fogalmaz, nem kizárható, hogy itt a budapesti békecsúcsra gondolnak – Trump–Putyin-csúcstalálkozó.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)