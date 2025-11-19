Putyinnak táncolt a Sberbank robotja: döbbenetes, mit mondott utána – VIDEÓ

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szerdán az orosz Sberbank „Utazás a mesterséges intelligencia világába” címen rendezett konferenciáján a bemutatták Oroszország legnagyobb pénzintézetének táncoló robotját.

Az orosz államfő a műszaki vívmányait bemutató kiállítást megtekintve találkozott a robottal, amely „Grín” néven mutatkozott be fémes hangján mellkasán pedig a Sberbank logójával. „Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy program vagyok a képernyőn, hanem a technológia fizikai megtestesülése” – tette hozzá Grín.

„Szerettem volna megmutatni a legutóbbi táncot, amelyet a teremtőimtől tanultam. (…) A kedvenc számom”

– jelentette be Grín, és elkezdett táncolni. Előadását követően udvariasan meghajolt.

„Több mint negyven érzékelő segít nekem simán mozogni. Biztosan tartani az egyensúlyt és biztonságosan kapcsolatba lépni az emberekkel” – mondta Grín a elnöknek, aki mosolyogva fogadta a robot táncát.

„Nagyon szép, köszönöm”

– szólt elismeréssel Putyin. Az orosz elnök megtekintette a Sberbank új generációs intelligens ATM-jeinek egyikét is, amely kamerája segítségével 10 mutató, például a pulzus és a vérnyomás alapján összefoglalót ad az ügyfeleknek egészségi állapotukról.

Pár nappal korábban egy szintén állítólag mesterséges intelligenciával működő robot felsült Moszkvában a nyilvánosság előtt, mert az Aidol névre keresztelt szerkezet nem sokkal színpadra lépése után orra bukott.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Sberbank robotja (Fotó: YouTube)