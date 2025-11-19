Netanjahu New York-i letartóztatásával ünnepelné beiktatását Mamdani?

Érdekes jogi helyzet állna elő, ha Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő eleget tenne Eric Adams hivatalban levő New York-i polgármester meghívásának, és ellátogatna Zohran Mamdani beiktatására.

„Újra és újra elmondtam, hogy hiszem, hogy ez a nemzetközi jog városa, és a nemzetközi jog városának lenni azt jelenti, hogy törekszünk a nemzetközi jog betartására. Ez pedig azt jelenti, hogy fenn kell tartani a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancsokat, legyenek azok Benjámin Netanjahu vagy Vlagyimir Putyin ellen szólóak” – erről beszélt Zohran Mamdani, New York megválasztott polgármestere az amerikai ABC7 csatornán.

Bár megfelel a valóságnak, hogy ezt az álláspontját az izraeli kormányfő (és az orosz elnök) őrizetbe vételéről a magát „demokratikus szocialistának” valló politikus kijelentette, szavai más jelentést nyertek egy olyan helyzetben, amikor – Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő kapcsán –

egy meghívott vendégről beszél,

aki akár meg is jelenhet az ő januári beiktatásán – derül ki a Fox News cikkéből.

Kiállás lenne

Mamdani, aki a Demokrata Párt színeiben nyerte meg az New York-i polgármester-választást, a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026. január 1-jén veszi át hivatalát. Különös helyzet állhat elő, ha Netanjahu elfogad egy meghívást, és aznap ellátogat a Nagy Almába (ahogy New Yorkot becézik az Egyesült Államokban). Igaz, a meghívó fél nem a palesztinbarát, muszlim Mamdani, akinek megválasztását a Hamász terrorszervezethez is kötődő CAIR, az Egyesült Államokban működő muszlim ernyőszervezet is támogatta.

Eric Adams, New York távozó polgármestere múlt héten úgy nyilatkozott, hogy szerinte Netanjahunak New Yorkba kellene jönnie, és részt kellene vennie Mamdani beiktatásán.

Adams az Israel Hayom című lapban szorgalmazt:

Netanjahu tegye világossá „a New York-i zsidó közösség egésze számára, hogy a lehető leggyakrabban látogatni fogja a várost”.

Látogatása tehát kiállás lenne.

A leköszönő polgármester – hivatalos látogatásként, mint New York első embere – a hétvégén a Szentföldre látogatott, és útja során találkozott az izraeli kormányfővel is. Mint azt a New York Post is idézi, Adams nem rejtette véka alá: „Izraeli látogatásának célja az volt, hogy megmutassa a zsidó New York-iaknak, hogy szövetségesük marad még azután is, hogy az év végén távozik a polgármesteri hivatalból.”

Globális antiszemitizmus?

Mamdani viszont kijelentette: „Mi egy globális város vagyunk, de a New York-iak azt szeretnék, hogy következetesen beszéljünk értékeinkről, és azokat is következetesen érvényesítsük. Ezért érdemes alaposan meg kell vizsgálni a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancsokat, és minden jogi lehetőséget megragadni azok végrehajtására.”

Úgy véli tehát: New Yorknak fenn kellene tartania a Netanjahu elleni elfogatóparancsot, ha a városba látogat.

A Fox News emlékeztet: Mamdani korábban elismerte, hogy az Egyesült Államok nem írta alá a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) szerződését, tehát nem tagja a szervezetnek, ám az Izrael-ellenességéről ismert politikus továbbra is azt hajtogatja, hogy

„a városnak törekednie kell az ICC letartóztatási parancsainak betartására”.

„Ha zsidó New York-i lennék, aggódnék a gyermekeimért” – idézte a The Telegraph Eric Adamsot, aki Tel-Avivban beszélt erről, egy antiszemitizmus ellen létrejött mozgalom fogadásán. Hozzátette: „Van ok az aggodalomra.” Egy másik, ugyanebben a témában feltett újságírói kérdésre azt a tanácsot adta, hogy „a közösségnek fel kell készülnie, mert nincs minden rendben.”

Kiemelt kép: Zohran Mamdani New York-i polgármester sajtóértekezletet tart, miután ételt osztott egy népkonyhán New York Bronx városrészében 2025. november 17-én. A milliomos hollywoodi családból származó, magát névtelen kishivatalnoknak füllentő Mamdani egy elismert indiai–amerikai rendező, az Oscar-díjra jelölt Mira Nair fia. Apja, Mahmood Mamdani, a Columbia Egyetem neves marxista tudósa. Nem megy a szomszédba egy kis szociális demagógiáért (Fotó: MTI/AP/Seth Wenig)