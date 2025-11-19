Letartóztatták Zelenszkij volt miniszterelnök-helyettesét

Csernisovot hatvan napra, január 16-ig helyezték őrizetbe, azonban 51,6 millió ukrán hrivnya (406 millió forint) óvadék megfizetése ellenében előtte is szabadulhat. A nyomozás adatai szerint Csernisov azok között volt, akik felkeresték az úgynevezett „mosodát”, vagyis azt a helyet, ahol bűncselekményből származó pénzeket legalizáltak. Ez a létesítmény az Energoatomban működő „visszafizetési” rendszer vezetőjének ellenőrzése alatt állt – írja az Epravda.
Csernisov tagadja, hogy köze lenne az Energoatom körüli korrupcióhoz. Elmondása szerint semmit sem tud a „Che Guevara” álnévről, amelyen állítólag a többi gyanúsított is emlegette. Ugyanakkor nem válaszolt az újságírók azon kérdésére, hogy ismeri-e Timur Mindics üzletembert, akit a korrupcióellenes iroda (NABU) az Energoatomnál működő sikkasztási rendszer megszervezésével gyanúsít.
A kozyn építési projektjében való esetleges részvételét kommentálva — amelyet jelenleg üzleti partnere, Lilia Liszenko vezet — Csernisov hangsúlyozta, hogy az állami szolgálata előtt üzleti tevékenységgel foglalkozott. Állítása szerint minden vagyonát bevallotta.
