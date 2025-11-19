Fegyveres utcai harcok törtek ki Rio de Janeiróban: többen meghaltak a drogbandák és a rendőrök közötti tűzpárbajban

Legalább két ember meghalt, és nyolcat letartóztattak szerdán egy rendőrségi razzia során Rio de Janeiróban, a Vila Kennedy negyedben - közölte az állami rendőrség.

Az eset az októberi – Brazília történetének legvéresebb – rendőrségi razziája után történt, amelyben 121 ember vesztette életét, köztük négy rendőr. A helyi hatóságok szerint mindkét művelet a főként kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó Comando Vermelho bűnszervezet ellen irányult, amely a városban több favelát – sűrűn lakott, dombos területeken elhelyezkedő szegénynegyedet – is uralma alatt tart. A rendőrség közölte, hogy a művelet során nagy mennyiségű kábítószert találtak.

A katonai rendőrség közleményében hozzátette, hogy négy bűnöző megsebesült a szerdai razzia során a rendőrökkel történt összecsapásban.

A Comando Vermelho Brazília egyik legrégebbi és legbefolyásosabb bűnszervezete, amely az 1970-es években alakult meg egy riói börtönben. Drog- és fegyverkereskedelemmel, valamint teherautó-rablásokkal foglalkozik, továbbá területi háborúkat vív rivális szervezetekkel.

Kiemelt kép: Rio de Janeiro látképe (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)