Életfogytiglani börtönre ítélték Ukrajnában az oroszok által kinevezett zaporizzsjai kormányzót

Ukrajnában távollétében életfogytiglani börtönbüntetést kapott Jevhen Balickij, Zaporizzsja megye megszállás alatti részének Moszkva által kinevezett „kormányzója” , akit azzal vádolnak, hogy Oroszország érdekeit képviselve megszervezte az ukrán gabona illegális elszállítását, több milliárd hrivnya kárt okozva – számolt be szerdán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálata.

„Ukrajna déli régiója egy részének elfoglalása után Balickij megkezdte a Kreml utasításainak végrehajtását, amelyek a helyi gazdák és agrárvállalatok teljes kifosztására vonatkoztak. Fegyverrel, börtönnel és fizikai megtorlással fenyegetve az oroszok lefoglalták a mezőgazdasági vállalkozók magántulajdonát, mindenekelőtt az ukrán gabonát. Ezután az úgynevezett kormányzó, Balickij biztosította az elrabolt termény illegális elszállítását az Oroszországi Föderáció megrendelésére” – írta az SZBU közleményében.

Közlése szerint a gabona fő útvonalai Mariupolon keresztül vezettek, majd onnan az oroszországi Rosztov-na-Donu kikötőibe vagy a ideiglenesen megszállt Krímbe, ahonnan tovább szállították a Közel-Kelet országaiba. A rendvédelmi szervek adatai szerint csupán 2025 folyamán Balickij csaknem félmillió tonna ukrán gabona elrablását szervezte meg.

A biztonsági szolgálat nyomozói által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság Balickijt kollaborációs tevékenységben, az agresszor állam támogatásában és csoportosan elkövetett háborús bűncselekményekben is bűnösnek mondta ki.

Az SZBU hozzátette, hogy az elítélt a mára már betiltott Régiók Pártjának egykori parlamenti képviselője volt a parlamentben, aki az orosz támadás kezdetén az elsők között támogatta nyilvánosan az orosz megszállókat, később pedig a zaporizzsjai ideiglenesen elfoglalt terület „helytartójává” nevezték ki.

Az ukrán főügyészség közölte, hogy adataik szerint Balickij a megszálló adminisztráció vezetőjeként megszervezte ukrán vállalatok ingatlanjainak és mezőgazdasági termékeinek lefoglalását és eltulajdonítását, több mint 6,4 milliárd hrivnya (csaknem 60 milliárd forint) értékben. Azt is hozzátette, hogy ez a bírósági döntés az első, amely hivatalosan is megállapítja, hogy a megszálló struktúrák megsértették a genfi egyezmény előírásait a háború idején a polgári lakosság védelméről, mégpedig a civil tulajdon jogellenes elkobzására vonatkozó részt.

Emlékeztettek arra, hogy Balickijt, már 2023-ban is elítélték távollálétében, akkor 15 év szabadságvesztést kapott, vagyonelkobzással, miután „megállapítást nyert, hogy 2022. szeptember 30-án a Kremlben aláírta a zaporizzsjai régió Oroszországhoz csatolásáról szóló illegális szerződést”.

