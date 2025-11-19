Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Döntöttek Washingtonban, engedélyezték a légvédelmi rakétarendszer eladását Tajvannak

Szerző: Balázsi Levente
2025.11.19. 07:30

Főoldal / Külföld

| Szerző: Balázsi Levente
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy mintegy 700 millió dollár értékű fejlett légvédelmi rakétarendszert adott el Tajvannak, amelyet Ukrajnában teszteltek harc közben.

A NASAMS közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert az RTX nevű cég gyártja. A térségben csak két ország, Ausztrália és Indonézia rendelkezik ilyen rendszerrel. Tajvan egy héten belül másodszor kap amerikai fegyvercsomagot. Múlt csütörtökön az Egyesült Államok engedélyezte vadászgépek és egyéb repülőgép-alkatrészek eladását 330 millió dollárért Tajvannak.

Ez volt az első ilyen jellegű üzlet Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta. Pekingben komoly felháborodást váltott ki a múlt héten bejelentett ügylet.

A tajvani hadsereg fokozza fegyverzetének korszerűsítését, hogy ellenállhasson egy esetleges kínai támadásnak. Kína saját területének tekinti Tajvant, és hadserege szinte naponta hajt végre katonai műveleteket Tajvan közelében, hogy tesztelje a szigetország erőit.

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)

rakétarendszer Egyesült ÁllamokTajvan

Ajánljuk még

 