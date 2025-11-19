Döntött a kongresszus, nyilvánosságra kerülhetnek az Epstein-akták

Az amerikai kongresszus csaknem egyhangúlag fogadta el a korábban Donald Trumppal is kapcsolatba hozott Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló jogszabályt kedden.

A képviselőházban 427-1 arányban szavazták meg a javaslatot, ezt követően a felsőház, a szenátus tagjai úgy döntöttek, hogy ellenvoks nélkül azonnal az elnökhöz küldik aláírásra a törvényt, amint az alsóházból hivatalosan is kézhez kapják. Donald Trump korábban jelezte, hogy amint elé kerül, aláírja a jogszabályt, amivel hatályossá válik.

Az így elfogadott törvény, amely kétpárti kezdeményezésre került a kongresszus elé, előírja, hogy a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium (Department of Justice) 30 napon belül teljes egészében hozza nyilvánosságra a nyomozati anyagot, valamint a Jeffrey Epstein halálával kapcsolatos vizsgálat részleteit.

Az üzletember 2019-es halálakor szexuális bűncselekmények, kiskorúak kizsákmányolása és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás bírósági tárgyalására várt. A vizsgálat megállapítása szerint Epstein 2020-ban a börtöncellájában öngyilkos lett.

Donald Trump elnök korábban ellenezte a Jeffrey Epstein-ügy aktáinak teljes nyilvánosságát. Azt állította, hogy ez egy „demokrata átverés, amelyet radikális baloldali őrültek követtek el, hogy eltereljék a figyelmet a republikánus párt nagyszerű sikereiről”.

„Senkit sem érdekelt Jeffrey Epstein, amíg élt, és ha a demokratáknál lett volna bármi, már az óriási választási győzelmünk előtt nyilvánosságra hozták volna”

– írta a Truth Socialon.

Hétfőn azonban véleményét megváltoztatva kijelentette, arra kér minden republikánust, hogy szavazza meg az előterjesztést. Az ügy szóba került a Fehér Házban kedden, amikor Donald Trump a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról szóló kérdésre úgy válaszolt, hogy semmi köze nem volt a bűncselekményekhez, hangsúlyozva, hogy méltatlan magatartása miatt 20 évvel korábban kizárta klubjából is az üzletembert.

Megjegyezte, hogy vezető demokrata politikusok, köztük Bill Clinton korábbi elnök szorosabb kapcsolatot ápoltak a hírhedtté vált üzletemberrel. Korábban a hirado.hu Epstein és András herceg kapcsolatáról számolt be. A kiszivárgott e-mailek és vizsgálati követelések következtében III. Károly október végén valamennyi címétől meg is fosztotta András herceget.

A keddi szavazás előzménye, hogy demokrata politikusok múlt héten számos emailt kiszivárogtattak nyomásgyakorlásul, majd kedden – még a jogszabály elfogadása előtt – a képviselőház felügyeleti bizottsága nyilvánosságra hozott több ezer elektronikus levelet és további dokumentumokat saját vizsgálatának anyagából. Ezekben olvasni lehet Jeffrey Epstein kapcsolatáról globális politikusokkal, nagy hatalmú Wall Street-i üzletemberekkel, és befolyásos amerikai politikusokkal.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az amerikai törvényhozás, a kongresszus két háza előtt mondott beszédének végén a washingtoni Capitoliumban 2025. március 4-én. A háttérben J. D. Vance amerikai alelnök és Mike Johnson louisianai republikánus képviselő, a képviselőház elnöke (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)